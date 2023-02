Basi militari e siti off limits: ecco cosa cercava il pallone-spia della Cina

Non è ancora stato comunicato il percorso esatto effettuato dal presunto pallone-spia cinese entrato nei giorni scorsi nello spazio aereo degli Stati Uniti e abbattuto, dopo quattro giorni di transito all'interno del Paese, al largo dell'Oceano Atlantico. Sappiamo però che durante il suo tragitto l'ospite indesiderato ha sorvolato o lambito aree militari altamente sensibili. A partire dal primo sito annunciato dai media: uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana.

Il percorso del pallone

Il pallone – per Pechino un dirigibile usato per rilevazioni meteorologiche – sarebbe partito dalla Cina, avrebbe attraversato l'Oceano Pacifico e superato le isole Aleutine, entrando quindi in Alaska e scendendo lungo il Canada, per poi entrare nello stato Usa del Montana. La prima rilevazione ufficiale è coincisa con la cittadina di Billings.

A quel punto non sono più state diffuse informazioni relative alle località toccate dall'oggetto volante. I modelli della National Oceanic and Atmospheric Association hanno stimato i suoi movimenti ma tutto, in attesa di eventuali conferme, non può che restare avvolto nella nebbia.

Abbiamo avuto nuove notizie sugli spostamenti del pallone poche ore prima dell'abbattimento deciso da Joe Biden: era stato avvistato nei cieli della North Carolina, precisamente a Charlotte e Ashville, per poi imboccare la strada verso l'Oceano Atlantico.

Aree sensibili

Biden è finito nell'occhio del ciclone per non aver provveduto all'immediato abbattimento della potenziale minaccia. Il fronte repubblicano, infuriato, ha puntato il dito contro la decisione attendista del presidente statunitense.

Il Pentagono ha tuttavia spiegato che il ritardo nell'abbattimento del pallone cinese, oltre ad aver scongiurato danni ai civili, avrebbe consentito al personale militare Usa di seguirlo per circa una settimana e di raccogliere informazioni preziose sulle capacità tecniche cinesi.

" Il sorvolo del pallone spia sul territorio degli Stati Uniti è stato di valore per l'intelligence. Non posso entrare più nel dettaglio, ma siamo stati in grado di studiare e controllare il pallone e il suo equipaggiamento, che è stato prezioso ", ha dichiarato un alto funzionario della Difesa statunitense.

Basi strategiche

Resta però da capire, dall'altro lato, che cosa stesse cercando il pallone cinese e, nel caso, quali informazioni sensibili possa aver raccolto durente le decine di ore di transito nello spazio aereo statunitense. Fox News ha scritto che sono stati segnalati avvistamenti nei pressi del confine canadese fino al sud del Missouri. Incrociando alcune informazioni notiamo come in quell'immensa area si trovino varie basi militari, tra cui la citata Malmstrom Air Force Base, nel Montana, la Minot Air Force Base, nel North Dakota, e la Warren Air Force Base, nel Wyoming.

Nel South Dakota, uno degli Stati che dovrebbe aver attraversato il pallone, troviamo la Ellsworth Air Force Base, dal quale lo scorso primo febbraio sono decollati i bombardieri B-1B Lancer del 34th Expeditiory Bomb Squadron diretti verso la Andersen Air Force di Guam nell'ambito della missione Bomber Task Force. Ricordiamo che per Washington lo stazionamento di bombardieri presso la base di Guam è considerato essenziale per dissuadere Pechino dall'effettuare azioni off limits nella regione dell'Indo-Pacifico.

Il senatore del Missouri, Eric Schmitt, ha inoltre scritto su Twitter che il pallone cinese si stava muovendo verso la Whiteman Air Force Base, dove sono alloggiati i bombardieri strategici B-2. La 509a ala aerea da bombardamento dell'8a US Air Army, l'unica unità equipaggiata con bombardieri strategici B-2 Spirit, ha effettivamente sede a Whiteman. Si tratta dell'unica base aerea Usa in cui sono stazionati permanentemente tutti i 20 B-2 armati.