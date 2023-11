Granata nel regalo di compleanno: morto a Kiev consigliere del capo dell'esercito ucraino

È morto il giorno del suo compleanno, a causa dell'esplosione di un ordigno nascosto in uno dei regali ricevuti. Hennady Chastyakov, stretto consigliere di Valery Zaluzhny, non certo un nome qualunque ma il comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina, è stato ucciso a Kiev in circostanze misteriose e ancora da chiarire. Zaluzhny, che ha comunicato la notizia su Telegram annunciando l'apertura di un'indagine preliminare per fare luce sulla vicenda, ha parlato di " un ordigno esplosivo sconosciuto " che sarebbe " esploso in uno dei suoi regali ".

La morte del consigliere Chastyakov

" In circostanze tragiche, il mio assistente e amico intimo, il maggiore Gennady Chastyakov, è stato ucciso nel giorno del suo compleanno ", ha scritto Zaluzhny, ricordando il suo ex consigliere come una persona che, da quando era scoppiata la guerra contro la Russia, aveva " dedicato completamente la sua vita alle forze armate ucraine e alla lotta contro l'aggressione di Mosca ". Chastyakov lascia la moglie e quattro figli.

La polizia nazionale ucraina ha confermato la morte di un militare di 39 anni avvenuta in un complesso residenziale alla periferia di Kiev in seguito all'esplosione di una granata. Il figlio di 13 anni - presumibilmente uno dei suoi quattro bambini - è rimasto gravemente ferito. Le autorità non hanno per il momento identificato alcun sospetto e hanno aperto un'indagine per uso imprudente di munizioni.

Una morte misteriosa

La moglie della vittima ha spiegato all'Ukrainska Pravda che suo marito aveva riportato a casa una borsa contenente una bottiglia di alcol e bicchieri a forma di granate che gli erano stati regalati da alcuni suoi colleghi. Quando Chastyakov ha aperto un pacchetto, proprio in quel momento, secondo la donna, si sarebbe verificata una forte esplosione. Le foto scattate dall'interno della casa del funzionario militare mostrano diversi oggetti a forma di granata, accanto a quella che sembra essere una scatola per un alcolico, nonché un pacco di un marchio di abbigliamento ucraino.

Gli attacchi contro i leader ucraini sono stati relativamente rari, ma ci sono stati diversi attentati contro i nazionalisti che la Russia ha attribuito all'Ucraina. Ad aprile, un'esplosione nel pieno centro di San Pietroburgo ha causato l'uccisione di Vladlen Tatarsky, noto blogger militare nazionalista e corrispondente di guerra russo. E ad agosto, Daria Dugina, la figlia del nazionalista russo Alexander Dugin, è rimasta uccisa nell'esplosione della sua auto.

Lo sfondo della guerra

La morte di Chastyakov è avvenuta sullo sfondo di una guerra che non accenna a concludersi. Nelle ultime ore, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la " distruzione " della Askold, un'importante nave russa nel cantiere navale di Kerch, in Crimea, due giorni dopo che il suo esercito aveva segnalato un bombardamento nella zona. " Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla distruzione della nave russa nel cantiere navale di Kerch ", nella penisola ucraina della Crimea annessa alla Russia, ha dichiarato Zelensky nel suo discorso quotidiano, pubblicato sui social media.