Brigitte Bardot contro l'islam: "Non voglio morire in una Francia musulmana"

Le preoccupazioni per la salute sono passate, Brigitte Bardot torna alla carica contro i musulmani. La stella del cinema francese non ha mai nascosto il suo pensiero sull’islam e in un’intervista rilasciata ai microfoni di ValeursActeurs non è andata per il sottile. “Dove stiamo andando a finire?” , l’interrogativo dell’ottantanovenne che ha acceso i riflettori su una società “in piena decadenza” con una quotidianità “squallida e mediocre”. Come anticipato, nel mirino c’è l’islam: “Un tempo avrei detto che non volevo vivere in una Francia islamizzata. Oggi dico che non voglio morire in una Francia islamizzata” .

“È l’islam in generale, l’invasione islamista, a essere terribilmente pericoloso per l’identità e la cultura francese. È l’opposto della nostra civiltà” , l’affondo di Brigitte Bradot, che s’è detta grata di essere al sicuro nel suo “piccolo paradiso” a Saint-Tropez con i suoi animali. L’interprete de “Il disprezzo” si è soffermato sul caso dell’omicidio di Samuel Paty, il docente del liceo di Arras ucciso da uno studente radicalizzato, e su quello del turista assassinato nei pressi della Torre Eiffel da un altro musulmano: “Gli assassini sono spesso di origine islamica e lo rivendicano. Spesso sono purtroppo psicopatici français de papier (migranti che di francese hanno solo il documento, ndr)" . L’attrice ha dunque invocato un esame psichiatrico a tutti i migranti che entrano prima di concedere loro il diritto d’asilo e la nazionalità francese.