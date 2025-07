Cina e Russia muovono le navi: cosa succede nel Pacifico

Negli stessi giorni in cui la Russia sta conducendo un'esercitazione navale su larga scala che abbraccia l'emisfero settentrionale, compreso l'Oceano Pacifico, alcune imbarcazioni cinesi sono state avvistate nei pressi del Giappone, in transito verso nord. Lo Stato maggiore congiunto del ministero della Difesa di Tokyo ha riferito che tre navi di Pechino, per la precisione due cacciatorpediniere e una nave rifornimento, hanno attraversato lo stretto di Tsushima, entrando nel Mar del Giappone dal Mar Cinese Orientale. In base ai numeri di scafo rilevati, i mezzi del Dragone sono stati identificati come i cacciatorpediniere Type 052D CNS Shaoxing e CNS Urumqi, e la nave di rifornimento Type 903 CNS Qiandaohu. Non sappiamo se questa flottiglia navale cinese sia stata schierata per l'esercitazione russa Tempesta di luglio, iniziata mercoledì e che dovrebbe concludersi domenica, e che si svolgerà nell'Oceano Pacifico e nell'Oceano Artico, nonché nel mar Baltico e nel Mar Caspio.

Navi russe e cinesi nel Pacifico

Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, all'esercitazione Tempesta di luglio partecipano le flotte del Nord, del Pacifico e del Baltico, nonché la Flottiglia del Caspio. Vi prendono parte oltre 150 navi militari, 120 aerei, 10 sistemi missilistici di difesa costiera e oltre 15.000 militari. Il possibile coinvolgimento della Cina nell'esercitazione navale, ha scritto il settimanale statunitense Newsweek, coincide con la partecipazione simultanea dell'esercito statunitense a due esercitazioni in corso nel Pacifico: la Resolute Force Pacific 2025 dell'aeronautica militare e la Talisman Sabre 2025, un'esercitazione multinazionale ospitata dall'Australia.

La Marina cinese, la più grande al mondo per numero di scafi, ha regolarmente condotto manovre di guerra e pattugliamenti con la sua controparte russa, nell'ambito degli sforzi di Pechino per rafforzare la sua "partnership senza limiti" con Mosca e sfidare il predominio navale degli Stati Uniti nel Pacifico occidentale. Dal canto suo il Giappone, che svolge un ruolo chiave in una strategia a catena di isole volta a contenere gli avversari degli Usa nella regione marittima, ha sempre monitorato con la massima attenzione gli aerei e le navi militari cinesi operanti nei pressi del suo territorio, compreso il dispiegamento di una doppia portaerei a giugno.

Le mosse di Pechino e Mosca

Il Libro bianco sulla Difesa del Giappone del 2025 parla chiaro. Per Tokyo, " la Cina ha rapidamente aumentato le sue spese per la difesa nazionale, migliorando così ampiamente e rapidamente la sua capacità militare in modo qualitativo e quantitativo e intensificando le sue attività nel Mar Cinese Orientale e nel Pacifico. Anche la Russia è stata osservata impegnata in attività congiunte con la Cina che coinvolgono aerei e navi ".

Nel frattempo è stata ufficialmente lanciata a Vladivostok, in Russia, una spedizione scientifica marittima congiunta tra Cina e Russia, che vedrà scienziati dei due Paesi impegnati in un viaggio di ricerca a bordo della nave scientifica Akademik Lavrentyev nel Mare di Bering e nell'Oceano Pacifico nord-occidentale. Secondo Xinhua questa nuova spedizione si concentra sulla paleoceanografia, paleoclimatologia e la ricerca sugli ecosistemi. I risultati puntano a migliorare la comprensione dell'evoluzione del clima nella regione Nord Pacifico-Artico, fornendo un sostegno scientifico alla previsione dei futuri cambiamenti ambientali.

L'iniziativa, organizzata congiuntamente dall'Istituto oceanologico del Pacifico (Poi) della sezione dell'Estremo Oriente dell'Accademia russa delle Scienze e dal Primo istituto

di oceanografia del ministero delle Risorse naturali della Cina, segna la ripresa delle ricerche congiunte interrotte dalla pandemia di Covid-19. La squadra di ricerca è composta da 25 scienziati, cinque cinesi e 20 russi.