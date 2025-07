Coltelli usati per affondare un gommone: ecco come la Francia "gestisce" l'immigrazione

Altro che Paese che fa dell'accoglienza e del rispetto dei diritti dei migranti un proprio elemento di forza: la Francia di Emmanuel Macron - che molto spesso in passato ha impartito lezioni di "civiltà nei confronti dell'Italia - si dimostra ancora una volta cinica e spietata quando il tema immigrazione la riguarda direttamente. L'ultimissimo caso a tal riguardo, in ordine cronologico, è stato documentato dal corrispondente della Bbc, Andrew Harding, vicino a una spiaggia a sud di Boulogne (città che si trova a nord della Francia).

Nel filmato realizzato dall'emittente pubblica britannica si vede la polizia francese addentrarsi in acque ancora poco profonde di una spiaggia a sud di Boulogne utilizzare dei coltelli per affondare un piccolo gommone, carico di uomini, donne e bambini, che galleggiava pericolosamente tra le onde e che era diretto verso l'Inghilterra attraverso il Canale della Manica. La scena è drammatica: tutti coloro che si trovavano a bordo si sono arrampicati per mettersi in salvo mentre l'imbarcazione stava per inabissarsi. "Entriamo", ha urlato uno dei gendarmi togliendosi il giubbotto antiproiettile ed estraendo un piccolo coltello. Anche i suoi colleghi si sono disfatti della pesante armatura, depositando l'equipaggiamento sul retro di un'autovettura della polizia là vicino.

L'intervento è stato del tutto insolito. Harding, infatti, ricorda che la polizia francese è costretta a seguire delle regole molto rigide che impediscono gli agenti di immergersi in mare per timore di mettere a rischio delle vite umane. L'ipotesi formulata dallo stesso giornalista è che questo evento possa rappresentare in qualche modo l'inizio di un cambiamento dei metodi dopo che il Regno Unito ha chiesto alle autorità di Parigi di bloccare i migranti alla partenza ed evitare che, con il traffico degli scafisti, sbarchino sulle coste inglesi. Nei giorni scorsi, sotto questo punto di vista, era stato registrato il record di quasi 20mila richiedenti asilo giunti in Inghilterra a bordo di piccole imbarcazioni dall'inizio dell'anno.

Il portavoce ufficiale del primo ministro Keir Starmer ha dichiarato che le immagini della polizia francese che ha distrutto tale gommone raffigurano " un momento significativo: accogliamo con favore questa azione ". Sempre dalle parti di Downing Street si conferma la volontà di assistere " che vengano adottate misure più severe: è proprio questo l'obiettivo del nostro lavoro, è il risultato di un lavoro approfondito che avete visto ". Una linea molto italiana, sembrerebbe.

Ecco allora che sembrano tornare attuali le parole utilizzate due anni fa da Stéphane Séjourné , leader di Renaissance (il partito di Macron), aveva attaccato duramente il governo italiano: "". Ma chissà che quella frase, forse, non era stata pronunciata mentre la Séjourné si stava guardando allo specchio.