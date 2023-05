"Cooperazione più forte tra Italia e Uk": gli auguri dei leader del mondo a Re Carlo

Dopo Re Carlo III, l'incoronazione è toccata anche alla consorte, la Regina Camilla, con le parole pronunciate dall'arcivescovo Justin Welby che ha rivolto a Dio l'auspicio che la corona " possa essere ricolma della tua grazia abbondante e di tutte le virtù principesche". Al termine della solenne cerimonia sono arrivati messaggi da tutto il mondo politico internazionale con la nostra premier, Giorgia Meloni, che ha sottolineato l'intesa che c'è tra l'Italia e la monarchia britannica.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni

" La storica e proficua cooperazione tra Italia e Regno Unito che siamo certi con Re Carlo III - che ancora ieri ha ricordato di amare l'Italia - si rafforzerà ulteriormente, come già abbiamo cominciato a fare con il Pm Rishi Sunak ", ha scritto sulla propria pagina Facebook la premier Meloni che a corredo del suo pensiero ha pubblicato una foto in cui si trovava all'interno dell'Abbazia di Westminster intenta a guardare da vicino l'antico mosaico cosmatesco che è stato realizzato da artigiani italiani ben otto secoli fa e che " oggi è ancora lì a meravigliare il mondo ". Infine ha auspicato i suoi migliori auguri " a Re Carlo III, alla Regina Camilla e all'intero popolo britannico ".

Poco dopo è arrivato anche il pensiero del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che ha virtualmente abbracciato " di felicitazioni e simpatia il popolo britannico, giustamente orgoglioso della propria storia e delle proprie millenarie tradizioni. Con un ricordo e un pensiero d'affetto per Elisabetta II ".

Le reazioni internazionali

Al termine dell'incoronazione sono fioccati messaggi dai maggiori rappresentanti politici del globo. "L'incoronazione è una testimonianza della forza duratura della monarchia britannica. Un simbolo di stabilità e continuità. Le mie congratulazioni al re Carlo III e alla regina Camilla ", ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. A ruota è stato il turno del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che sempre su Twitter ha fatto i migliori auguri " alle loro maestà il re Carlo III e la regina Camilla in occasione della loro incoronazione. Apprezziamo la vasta esperienza del re nel promuovere la comprensione e il rispetto, i suoi instancabili sforzi per promuovere la sostenibilità del nostro pianeta ".

Dagli Stati Uniti è arrivato un tweet anche da parte del presidente Usa, Joe Biden, che si è congratulato con il Re Carlo III e la regina Camilla sottolineando che " la duratura amicizia tra gli Stati Uniti e il Regno Unito è una fonte di forza per entrambi i nostri popoli. Sono orgoglioso che la First Lady rappresenti gli Stati Uniti per questa storica occasione ".