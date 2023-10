Israele elimina il capo della "Nukhba": cos'è l'unità di agenti scelti di Hamas

Israele sta colpendo duro nella Striscia di Gaza con l'obiettivo di sradicare la minaccia rappresentata da Hamas. In cima alla lista delle Forze di difesa israeliane (Idf) troviamo le menti dell'attacco che hanno scatenato la nuova crisi, e pure varie unità armate del gruppo islamico pro Palestina. Tra queste spicca il nome di Nukhba, l'unità d'élite di Hamas i cui soldati risultano essere responsabili dell'incursione dello scorso fine settimana nel territorio israeliano e della strage avvenuta nel kibbutz Nirim. Nelle ultime ore, Israele ha condotto un attacco nel sud della Striscia, nella zona di Khan Yunes, utilizzando aerei da combattimento e uccidendo, tra gli altri obiettivi, il comandante dell'unità, Billal al-Kedra.

Una unità di élite

" Sono stati uccisi terroristi di Hamas e della Jihad islamica ", ha fatto sapere l'esercito israeliano, puntualizzando però un colpo particolarmente importante: l'uccisione di Billal al-Kedra. Non un nome qualunque, bensì il comandante del gruppo d'élite di Hamas noto con il nome di Nukhba.

Questo termine deriva dall'arabo "Al-Nukhba" e significa, appunto, "élite". Stiamo parlando della principale unità di combattimento all'interno delle Brigate Izz al-Din al-Qassam, ovvero la divisione militare di Hamas, attiva nella Striscia di Gaza, sotto attacco da Israele proprio in questi istanti.

Poco o niente si sa del gruppo, al netto dell'elevata formazione dei membri e di alcuni report risalenti al 2017 secondo i quali un certo numero di suoi uomini ne avevano abbandonato i ranghi per unirsi alla causa dello Stato islamico.

Cosa sappiamo dell'unità Nukhba

L'unità Nukhba comprende agenti scelti dagli alti dirigenti di Hamas. I loro compiti spaziano dalle imboscate a raid specifici, da infiltrazioni nei tunnel in Israele ad attacchi con missili anticarro, razzi e fucili di precisione. Questo commando è inoltre incaricato di garantire la sicurezza agli alti dirigenti dello stesso gruppo di Hamas.

I membri di Al-Nukhba vengono sottoposti a un intenso addestramento in varie abilità, tra cui il maneggio di armi ed esplosivi, le immersioni subacquee e il combattimento corpo a corpo. Pare che abbiano livelli di preparazione simili a quelli delle forze Radwan di Hezbollah, specializzate in attacchi segreti al confine settentrionale di Israele. Sul campo sono equipaggiati con fucili d'assalto avanzati, fucili di precisione e mitragliatrici. Hanno anche accesso a granate con propulsione a razzo e missili anticarro.

Il braccio speciale di Hamas

Nell'ultimo raid effettuato da Hamas contro Israele, i soldati di Al-Nukhba hanno "sfondato" per primi e aperto la strada alle altre forze armate. A causa del suo status d’élite, questo gruppo potrebbe aver ricevuto una formazione specifica su come infiltrarsi nei piccoli centri e nei Kibbutz israeliani nella regione di confine. Potrebbero anche essere stati utilizzati per aprire una breccia nelle città ritenute più ben difese, come Sderot.

Le unità di Al-Nukhba hanno svolto un ruolo significativo nella guerra di Gaza del 2014, effettuando numerosi attacchi contro le forze israeliane. Alcuni membri hanno tuttavia perso la vita durante l’operazione Protective Edge, avviata da Israele nel 2014. Negli ultimi anni, le forze di Al-Nukhba sono aumentate di numero e hanno migliorato le loro capacità, diventando una parte cruciale della forza militare di Hamas.