Crans-Montana, il nuovo video choc della tragedia: mentre il fuoco avvampa, i camerieri continuano a lavorare

Un nuovo video dei terribili istanti che hanno preceduto la tragedia di Crans-Montana è diventato virale e sta facendo in queste ore il giro del web e dei principali social network: a rendere incredibile il filmato è il fatto che, pur essendo già partito l'incendio sul soffitto, all'interno del Le Constellation, i camerieri continuano a muoversi per il locale tenendo in alto le oramai note bottiglie di champagne dotate di candele pirotecniche sulla sommità.

A trasmettere in esclusiva le immagini è l'emittente televisiva francese Bfm la quale,come riferito durante il servizio, le ha ricevute da un minorenne di nazionalità italiana che a differenza di altri giovani presenti è riuscito a mettersi in salvo prima che l'incendio si diffondesse su gran parte del soffitto. Grossomodo, secondo le stime degli inquirenti a cui il ragazzo ha consegnato il file salvato sul suo smartphone, il video sarebbe stato realizzato un minuto dopo l'innesco del rogo.

Nel filmato, in cima alla fila di persone che sfilano attorno al bancone con le bottiglie di champagne in mano, è possibile riconoscere Cyane Panine, la cameriera francese morta nella strage: la ragazza, che indossa un casco integrale, si trova sulle spalle di un collega, come documentato da altre immagini della serata. Il tutto mentre sulla destra, quando la telecamera si sposta, le fiamme originate dalle candele pirotecniche stanno iniziando a svilupparsi sulla schiuma fonoassorbente del basso soffitto. Nessuno sembra accorgersi di ciò che sta accadendo, come testimoniato anche da Louise, una cameriera del Le Constellation sopravvissuta alla tragedia.

"Ho capito che la situazione era grave e ho afferrato il mio amico per uscire" , ha raccontato il minore italiano che ha consegnato il video alle autorità. "Siamo stati i primi a lasciare l'edificio, camminando velocemente" , ha aggiunto, "il rogo si è propagato molto, molto velocemente fino al soffitto. Fuori, ho chiamato il 144 alle 01:29, dicendo che c'era un incendio e indicando la posizione" .

Da quel momento in poi tutto si è svolto in modo drammaticamente rapido: "Uno o due minuti dopo, l'incendio era già al piano di sopra" , ha spiegato il nostro connazionale, che si considera "una delle poche persone a non essere rimasta ferita" . Una volta raggiunto l'esterno del locale e contattati i soccorsi, il giovane ha dato il proprio contributo per soccorrere le vittime: "Le prime persone che sono uscite dopo di me avevano già ustioni gravi" , ha ricordato il ragazzo.

Poco dopo la pubblicazione del video inedito è arrivata la notizia della scarcerazione del proprietario del locale Jacques Moretti, che ha scatenato un'ondata di polemiche.

"Per 200mila franchi si è venduta la giustizia nel cantone. Quello che sta accadendo ha dell'incredibile e suona come un'offesa a tutto il popolo italiano"

, ha dichiarato senza troppi giri di parole il ministro degli Esteri Antonio Tajani.