“Un estate di proteste”: la strana profezia che scuote l'Asia

L’Asia potrebbe prepararsi a un’estate di tensioni diffuse. Il motivo di una simile previsione lanciata da numerosi esperti coincide con la somma di più fattori concreti, dalla crescita economica più debole, all’aumento del lavoro precario fino al contraccolpo derivante dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente. A pagare il prezzo più alto rischia di essere la Generazione Z, già segnata da anni di incertezza e ora esposta a un nuovo shock che potrebbe trasformare il malcontento in protesta aperta.

Il malcontento che travolge l’Asia

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’impatto della guerra si sta propagando ben oltre il Medio Oriente, colpendo duramente le economie asiatiche più dipendenti dalle importazioni energetiche. L’aumento dei prezzi di carburante, cibo e fertilizzanti sta comprimendo i redditi e ampliando le disuguaglianze.

Le prime avvisaglie sono già visibili: nelle Filippine lo scoppio del conflitto ha portato alla dichiarazione di emergenza energetica e a scioperi dei lavoratori dei trasporti; in India, nelle aree industriali come Noida, le proteste contro salari bassi e condizioni difficili si sono intensificate; in Pakistan, gli aumenti del prezzo della benzina hanno scatenato manifestazioni diffuse.

La pressione sociale, in certi contesti, potrebbe trasformarsi in instabilità politica, soprattutto in Paesi dove la fiducia nelle istituzioni è già fragile. La situazione è aggravata da un mercato del lavoro che offre poche garanzie ai giovani: molti sono impiegati nel settore informale, senza protezioni né risparmi sufficienti per assorbire l’aumento del costo della vita.

Cosa rischia il continente

Il quadro che emerge è quello di una regione seduta su una miscela esplosiva. I segnali arrivano anche dai precedenti recenti: le proteste guidate dai giovani contro corruzione e privilegi delle élite hanno già dimostrato quanto rapidamente la rabbia possa riempire le piazze.

Paesi come Nepal, Sri Lanka e Indonesia restano particolarmente esposti, avendo vissuto ondate di mobilitazione negli ultimi anni. Ebbene, oggi, con l’inflazione in aumento e le prospettive economiche in peggioramento, quelle tensioni potrebbero riaccendersi. I governi si trovano davanti a un dilemma difficile: sostenere cittadini e imprese senza compromettere bilanci pubblici già sotto pressione.

Sussidi e misure tampone rischiano di non bastare; servirebbero interventi più strutturali, come sostegni mirati al reddito e politiche per

l’occupazione giovanile. Anche la cooperazione regionale potrebbe giocare un ruolo chiave, ma richiede risorse e coordinamento in un momento in cui entrambi scarseggiano. E l’ombra di un’estate di fuoco si fa sempre più concreta.