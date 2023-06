L'ultimo royal baby: Ernest George Ronnie, 13° in linea di successione al trono

La British royal family dà il benvenuto a un nuovo erede, Ernest George Ronnie Brooksbank figlio della principessa Eugenie e di suo marito Jack Brooksbank. Il piccolo è nato il 30 maggio a Londra e si inserisce di diritto nella linea di successione reale come tredicesimo discendente al trono.

La notizia della nascita del secondogenito della figlia minore del principe Andrea è arrivata direttamente dai social network con le prime foto del neonato. "Jack e io volevamo condividere la notizia che abbiamo avuto il nostro bambino, Ernest George Ronnie Brooksbank, il 30 maggio 2023 alle 8.49 del peso di 7.1 libbre", ha scritto Eugenie di York sulla sua pagina Instagram pubblicando il primo scatto del figlio e l'immagine del primogenito, August 2 anni, insieme al fratellino : "Augie ama già essere un fratello maggiore ".

Il nome del tredicesimo erede al trono

La stampa inglese aveva anticipato che la decisione sarebbe potuta ricadere su George (in ricordo del padre di Jack Brooksbank morto nel 2021 pochi giorni prima del battesimo del primogenito di Jack e Eugenia), in caso di nascita di un maschio, e Elizabeth qualora fosse venuta alla luce una femmina. La scelta del nome, una sequenza di tre come spesso accade nelle famiglie reali, non è casuale e la principessa lo ha spiegato nel post social attraverso il quale ha dato il benvenuto a suo figlio: " Prende il nome dal suo bis bis bis nonno George, suo nonno George (Brooksbank,, ndr) e mio nonno Ronald (Ferguson, ndr) ".

Come cambia la linea di successione inglese

Con la nascita del secondo figlio della principessa di York, Eugenia, la linea di successione al trono inglese si allunga e vede scivolare sempre più nelle retrovie i figli minori della compianta regina Elisabetta come il duca di Edimburgo e la principessa reale Anna. Ernest George Ronnie Brooksbank è tredicesimo tra gli eredi alla corona, prima del duca di Edimburgo e subito dopo il primogenito di Eugenia di York, August Brooksbank. Prima di lui, vengono i figli di William e Kate, Harry e Meghan e la primogenita di Beatrice di York, Sienna. Nonostante sia il discendente di una principessa il neonato non avrà un titolo reale, questo perché nella famiglia reale inglese ne hanno diritto solo i nipoti del Re. Con ogni probabilità Ernest George Ronnie Brooksbank sarà semplicemente Master proprio come suo fratello, August.