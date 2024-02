"Finanziamento elettorale illecito". Sarkozy condannato a un anno di carcere

Articolo in aggiornamento

Nuovi guai per Nicolas Sarkozy. La corte d’appello di Parigi ha condannato l’ex presidente francese a un anno di reclusione, compresa una sospensiva di sei mesi per avere sostenuto spese eccessive durante la campagna presidenziale del 2012, poi perse al secondo turno contro il socialista François Hollande. A proposito dell’affaire “Bigmalyon”, i giudici hanno ritenuto che Sarkozy fosse stato informato del fatto che le fatture relative in particolare all'organizzazione dei suoi incontri stavano lievitando oltremisura. Nel 2021 il 68enne era stato condannato in primo grado a un anno senza condizionale. I sei mesi saranno scontati con misure alternative - compreso il braccialetto elettronico – decise tra i giudici e l’imputato nei prossimi trenta giorni.