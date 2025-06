Lo sfogo di Carlo con Camilla sulla carrozza: ecco cosa ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

Le immagini dei festeggiamenti per il compleanno di Carlo III celebrati lo scorso sabato 14 giugno hanno fatto il giro del mondo, ma a suscitare maggiormente l'attenzione dei suoi sudditi, e non solo, è il contenuto di uno sfogo fatto dal sovrano alla consorte Camilla durante il tragitto in carrozza.

Le telecamere puntate sulla coppia in occasione della parata del "Trooping the Colour" sono infatti riuscite a cogliere un momento che sarebbe forse dovuto rimanere privato, durante il quale il re si è lasciato andare a un'esternazione dietro la quale emergerebbe la sua grande rabbia e frustrazione nei confronti di qualcuno in particolare. Ma di chi esattamente?

Partiamo innanzitutto dal senso del discorso fatto da Carlo a Camilla, passato immediatamente al setaccio da esperti di lettura del linguaggio labiale. "È assolutamente pazzesco, vergognoso, assolutamente straordinario" , avrebbe sbottato infatti il sovrano rivolgendosi alla moglie, ovviamente ben consapevole del bersaglio di quella sfuriata. In un'altra breve sequenza apparsa in video sembrerebbe di poter cogliere le parole "Io ne esco" , per poi affondare ancora una volta il colpo nei confronti di quello che dovrebbe essere il bersaglio della sua invettiva: "Ad ogni modo, non è come me; questa è la differenza tra lui e me".

Ovviamente sono subito partite le congetture, e la maggior parte di coloro che si sono cimentati a fornire delle ipotesi hanno puntato il dito contro i parenti più prossimi coi quali Carlo III non si troverebbe in rapporti idilliaci. Jeremy Freeman, esperto di vicende della Royal Family, ha preferito invece non esporsi, vista l'esiguità dei commenti e le difficoltà a interpretarne il contenuto.

Il principale indiziato sembrerebbe essere il principe Andrea, fratello di Carlo III, peraltro uno degli esclusi dall'evento: solitamente il duca di York sfilava a cavallo al fianco di Anna, Edoardo e del principe William. In questa circostanza, invece, il terzogenito di Elisabetta II è rimasto a casa, ed è questa la linea che il sovrano sembra ora prediligere, pur concedendogli di prendere parte alle funzioni di Natale e Pasqua nella chiesa di St George a Windsor. Lo scandalo pedofilia connesso alle oscure vicende che si verificavano nell'isola di Epstein ha gettato ombre sull'intera Royal Family, per cui il re cerca sempre di evitare di comparire al fianco del fratello.

L'altra opzione potrebbe essere il principe Harry, anche lui non presente all'evento e inviso al sovrano, pure se il contenuto dei discorsi colti grazie all'analisi del labiale farebbe più propendere per l'ipotesi Andrea.

Strano pensare che Carlo non abbia considerato il rischio di essere intercettato dalle telecamere, per cui secondo alcuni sudditi si sarebbe trattato di un "errore" calcolato per recapitare indirettamente il messaggio al suo bersaglio.