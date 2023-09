Rupert Murdoch lascia Fox e News Corp: l'impero al figlio Lachlan

Rupert Murdoch, 92 anni, va in pensione. L'anziano magnate, infatti, lascia la guida di Fox Corporation e News Corp, due delle società di media più conosciute e influenti al mondo. Sarà dunque il figlio Lachlan, 52 anni, già copresidente di News corp, il successore a capo dell'impero mediatico globale che l'imprenditore ha costruito negli anni a partire da un piccolo giornale locale in Australia, 70 anni fa.

Rubert Murdoch diventerà presidente emerito delle due società: inoltre, continuerà a controllare ancora il fondo di famiglia che "governa" entrambe le società. " A nome dei consigli di amministrazione di Fox e News Corp, dei team dirigenziali e di tutti gli azionisti che hanno beneficiato del suo duro lavoro, mi congratulo con mio padre per i suoi 70 anni di straordinaria carrier a", ha affermato Lachlan Murdoch in una nota. " Lo ringraziamo per la sua visione, il suo spirito pionieristico, la sua ferma determinazione e l'eredità duratura che lascia alle aziende che ha fondato e alle innumerevoli persone che ha influenzato ", ha aggiunto.

L'impero mediatico al figlio

L'impero del magnate australiano comprende alcuni dei media - tv e quotidiani - più noti e influenti al mondo. Le due società, infatti, gestiscono Fox News Channel e il Wall Street Journal negli Stati Uniti e The Times e The Sun nel Regno Unito. In una nota inviata allo staff, Rupert Murdoch ha affermato che " è giunto il momento per me di assumere ruoli diversi, sapendo che abbiamo un team di vero talento e un leader appassionato come Lachlan che diventerà presidente unico di entrambe le società ". Come nota Variety, la transizione arriva nel bel mezzo di un'epoca difficile per i Murdoch.

All'inizio di quest'anno la News Corp ha pagato un risarcimento record di 787,5 milioni di dollari alla Dominion Voting Systems, l'azienda che ha gestito il voto elettronico durante le elezioni presidenziali del 2020 che ha affermato di essere stata diffamata da conduttori e ospiti durante le trasmissioni di Fox News Channel e aver dato spazio alle accuse di brogli di Donald Trump. La Fox, inoltre, dovrà a breve affrontare altre azioni legali da parte degli azionisti e un'altra causa per diffamazione da parte di un'altra società di voto, Smartmatic, che dovrebbe essere avviata nel 2025. Dopo aver perso la causa con Dominio, Fox News ha licenziato il suo anchorman di punta, Tucker Carlson.

Dal News of Adelaide a Fox News

Il magnate, oggi 92enne, ha iniziato la sua attività di editore 70 anni fa, in Australia. Ha cominciato con il quotidiano News of Adelaide, già di proprietà del padre, per poi espandersi gradualmente in Nuova Zelanda e nel Regno Unito. Negli anni '70, il suo impero si è esteso agli Stati Uniti quando ha acquistato il San Antonio Express News, e negli anni '80, con l'acquisizione dello studio cinematografico 20th Century Fox (venduto nel 2019 a Disney). Nel 1986, grazie all'acquisto di un un gruppo di stazioni televisive locali, ha iniziato l'avventura con Fox e la sfida a reti blasonate come Abc e Cbs.