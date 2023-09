Francia, dal 1 ottobre cambia la ricetta della baguette: cosa accadrà

A partire dalla prossima domenica 1 ottobre cambia la ricetta base della tradizionale baguette venduta in Francia in panifici e supermercati: stando a quanto previsto dalle nuove norme predisposte dalle autorità locali con l'obiettivo di tutelare la salute dei consumatori, infatti, sarà ridotta la quantità di sale presente nell'impasto. Per garantire che le indicazioni siano seguite in modo corretto dai produttori diffusi su tutto il territorio, verranno inoltre eseguiti dei minuziosi controlli a tappeto.

Come riferito dall'emittente Bfmtv, i panifici saranno tenuti a rispettrare una proporzione di 1,4 grammi di sale per ogni 100 grammi di pane di tipo "normale o tradizionale" e di 1,3 grammi per i "pani speciali". In realtà i nuovi dettami sono un'ulteriore evoluzione della diminuzione della quantità di sale presente nella baguette e negli altri pani già determinata lo scorso anno: nel 2022, infatti, i panifici presero l'impegno di non eccedere la soglia di 1,5 grammi per ogni etto di prodotto. Soglia che, stando ai dati riportati dalla stampa locale sulla base dei resoconti forniti dalle forze dell'ordine preposte alle verifiche incrociate, sarebbe stata rispettata nell'82% dei casi sottoposti a ispezione.

"Per compensare la riduzione del sale esistono soluzioni alternative come gli estratti di lievito in aggiunta" , spiega in un comunicato stampa la Confederazione nazionale della boulangerie e patisserie francese, secondo la quale il provvedimento che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1 ottobre rappresenta una "piccola rivoluzione" . Il passo successivo sarà, come anticipato, quello di verificare il rispetto dei nuovi paletti imposti ai panificatori francesi. "Ottobre 2023 segnerà il prossimo passo che consisterà nell'analizzare 339 tipi di pane, di cui 234 pani speciali, raccolti su tutto il territorio nazionale, per verificare il rispetto delle nuove soglie" , dichiara in conclusione l'organizzazione di categoria, ben consapevole del fatto che si tratta di una "vera sfida" .

La situazione è pronta a cambiare anche aldilà dei confini della Francia, dato che l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha esortato tutte le nazioni a ridurre l'assunzione giornaliera di sale del 30% entro il prossimo 2025. Mediamente, infatti, un individuo adulto non dovrebbe consumare oltre i 5 grammi di sale al giorno, ovvero il corrispettivo di un cucchiaino: in Francia, invece, ogni cittadino assume circa 2/3 grammi in più rispetto a tale soglia.

La scelta del pane, nel tentativo di ridurre le proporzioni di sale assunte dai cittadini, è perfetta per quanto concerne la Francia: stando ai dati riportati dalla Federazione delle imprese di panificazione e pasticceria, ogni anno in Francia vengono vendute circa 10 miliardi di baguette. Nel 2021 ogni francese ha consumato mediamente 105 grammi di pane al giorno, un numero in lieve flessione rispetto alle rilevazioni effettuate nel 2015.