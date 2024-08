Fulmine colpisce volo da Boston a Roma, paura a bordo tra gli oltre 200 passeggeri

Ascolta ora 00:00 00:00

Attimi di panico a bordo del volo Delta 112 della Delta AirLines, in viaggio da Boston (Stati Uniti) a Roma; nel corso del traggitto, infatti, il velivolo è stato colpito da un fulmine, cosa che ha naturalmente fatto scattare l'emergenza. Il mezzo è stato costretto a fare ritorno all'aeroporto di partenza, e sulla vicenda indaga ora la FAA americana.

Paura in volo

Secondo quanto ricostruito sino ad ora l'Airbus A330, un velivolo di 7 anni, era decollato dal Boston alle 18.10 di domenica scorsa, e sarebbe dovuto atterrare a Roma alle 8.15 di lunedì 5 agosto. Purtroppo durante la tratta si è verificato l'imprevisto, che avrebbe anche potuto avere conseguenze terribili. Mentre si trovava ad attraversare l'oceano, il Delta 112 sarebbe stato colpito da un fulmine. A quel punto si è scatenato il panico, e il pilota ha deciso di fare ritorno all'aeroporto di partenza, come si può vedere anche dal tracciato di FlightAware. Il velivolo è quindi atterrato a Boston intorno alle 19.20.

La decisione è stata presa a scopo preventivo, e non sono stati registrati feriti. Solo tanta paura, dunque, per i 216 passeggeri che si trovavano a bordo. "Il volo è atterrato in sicurezza e senza ulteriori incidenti. Stiamo lavorando per far arrivare i nostri clienti alla loro destinazione finale il più rapidamente possibile e ci scusiamo il disagio. La sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale rimane la priorità più importante per Delta" , ha fatto sapere la portavoce di Delta Airlines Emma Johnson.

"Sentivamo odore di gomma bruciata dalle ruote", ha raccontato a ABC News una passeggera. "Hanno dovuto trainare l'aereo a un hangar ed è per questo che non abbiamo ricevuto i nostri bagagli per ore. Una lunga notte, ma avrebbe potuto essere peggio ", ha aggiunto.

Indagine in corso

Sul caso la Federal Aviation Administration ha deciso di aprire un'indagine, pur affermando che gli aerei di linea sono di

norma progettati per resistere ai fulmini. Proprio nella giornata di domenica, il maltempo che ha interessato la costa orientale ha reso difficile la navigazione di molti altri voli, con tanti viaggi cancellati o rimandati.