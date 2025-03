"Raccolta fondi per l'atomica". La "colletta" ucraina dopo Incontro Zelensky-Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

L'incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha suscitato un ampio dibattito, non solo in Ucraina, ma anche sulla scena internazionale. Questo summit, caratterizzato da toni accesi e discussioni intense, solleva riflessioni riguardanti la posizione degli Stati Uniti verso l'Ucraina e le sue crescenti esigenze di sicurezza in uno scenario di conflitto prolungato, specialmente in un momento in cui il paese è alle prese con sfide rilevanti a causa del conflitto in corso.

Una raccolta fondi per “le Nukes”

In questo contesto, secondo quanto riportato dal The Kiev Independent, è emersa a Kiev una campagna di raccolta fondi, ironicamente denominata "per le nukes", che ha già raccolto oltre 27 milioni di hryvnia, equivalenti a circa 649.000 dollari. Tale iniziativa fa riferimento alle precedenti affermazioni di Zelensky, il quale ha suggerito che, qualora l'Ucraina non fosse accettata nella Nato, gli Stati Uniti dovrebbero garantire una forma di sicurezza alternativa, possibilmente attraverso la fornitura di armi nucleari. L’affermazione, considerata provocatoria, non solo rifletterebbe, secondo le narrazioni, la frustrazione del popolo ucraino, ma mette in evidenza anche il desiderio di un supporto internazionale più robusto.

Chi ha organizzato la campagna?

Dall'analisi delle risorse aperte, si apprende che la campagna è stata lanciata da O.G., un imprenditore ucraino e co-fondatore della banca online Monobank. Attraverso una popolare funzionalità della sua piattaforma bancaria, O.G. ha creato un'opportunità per facilitare le donazioni e mobilitare risorse a sostegno dell'Ucraina. In poche ore, l’iniziativa ha attratto un numero significativo di donatori, incluse molte persone provenienti da Stati Uniti e Polonia.

Il sostegno internazionale per Zelensky

Il successo di questa raccolta fondi rifletterebbe un crescente sostegno popolare per Zelensky e per la sua leadership in un periodo critico. Dopo l'incontro con Trump, diversi leader europei hanno riaffermato il loro impegno a sostenere l’Ucraina, sottolineando che la lotta di Kiev non riguarda solo la propria sovranità, ma è anche una battaglia più ampia per i valori democratici. Anche le dichiarazioni della responsabile della politica estera dell'Unione Europea avrebbero messo in evidenza l'importanza di un nuovo leader per il mondo libero, evidenziando come sia una responsabilità collettiva affrontare questa sfida.

Visione storica e il futuro dell'Ucraina

Emergono, inoltre, anche considerazioni sull'importanza di considerare il contesto storico della rinuncia dell'Ucraina alle armi nucleari, avvenuta con il Memorandum di Budapest circa trent'anni fa. Questo accordo prevedeva garanzie di sicurezza da parte delle potenze mondiali, eppure attualmente l'Ucraina si trova a fronteggiare una crisi di sicurezza senza le protezioni sperate.

La situazione attuale invita a una riflessione profonda sulle dinamiche di sicurezza e sulle alleanze internazionali, ponendo interrogativi su come il Paese possa assicurarsi la protezione necessaria in un contesto così complesso.