Giappone in ginocchio per il tifone Shanshan: tre morti e venti a 250 Km/h

Ascolta ora 00:00 00:00

È già molto pesante il primo e sommario bilancio del tifone Shanshan che ha colpito gran parte del Giappone, mettendolo in ginocchio: sono tre le vittime accertate oltre a decine di feriti nelle prefetture di Kagoshima e Miyazaki. A perdere la vita sono state due persone anziane di 70 anni e un giovane di 30 anni della città di Gamagori, nel cuore del Paese. Il tifone ha sferzato l'isola con raffiche di vento fino a 250 Km/h oltre a veri e propri nubifragi sparsi, tant’è che è stato inviato un'ordine di evacuazione in molte aree tra cui Fukuoka e Nagasaki. Sono già state segnalate inondazioni, frane e danni ingenti in diverse aree della nazione.

Emergenza nazionale

Come riportano nel stazioni meteo locali, soltanto nella città di Misato, prefettura di Miyazaki, in sole 48 ore sono caduti ben 793 millimetri di pioggia, quasi il doppio di quanto normalmente si registra nel mese di agosto. Il meteo estremo causato dal tifone ha logiche ripercussioni sui trasporti con oltre 500 voli cancellati e più di 30mila persone rimaste a terra. Sono fermi a scopo precauzionale anche i treni ad alta velocità con enormi riduzioni dei convogli sulla tratta tra Nagoya e Tokyo, oltre allo stop completo del famoso "Tokaido Shinkansen" che copre la tratta ad alta velocità. Per evitare rischi anche per i lavoratori, sono decine le fabbriche giapponesi che rimarranno chiuse. Tra queste, anche Toyota e Nissan manterranno le saracinesche abbassate per l'intera giornata di giovedì 29 agosto.

Il pericolo per la pioggia

ll capo del Gabinetto del Giappone, Yoshimasa Hayashi, ha espresso tutte le preoccupazioni per il maltempo. " Dato che questo tifone si muove lentamente, la quantità totale di pioggia potrebbe essere piuttosto grande" , ha spiegato durante una conferenza stampa ricordando anche il grave ferimento di due persone. Il tifone più forte del 2024 ha toccato terra nell'area a Sud del Paese, a Kyushu, abitata da oltre 12 milioni di persone, intorno alle 8 di questa mattina. L'impatto del fenomeno non si è ancora fatto sentire nella regione di Tokyo, dove le attività sono rimaste immutate ma si prevedono temporali durante il fine settimana. Il ministro della Gestione dei disastri, Yoshifumi Matsumura, ha affermato che il tifone potrebbe causare livelli "senza precedenti" di venti violenti, onde alte, mareggiate e forti piogge.

Per quanto riguarda le tre vittime, l'agenzia di stampa Kyodo fa sapere che si tratta di " tre membri della stessa famiglia, una coppia di settantenni e il figlio trentenne, che sono morti dopo che una frana ha seppellito la loro casa a Gamagori, una città nella prefettura centrale di Aichi" .

Collegato al tifone, un tornado sembra sia stato il responsabile principale del ferimento di una decina di persone oltre ad aver danneggiato più di 150 edifici nella prefettura di Miyazaki, sulla costa dell'Oceano Pacifico di Kyushu.