Francia, bomba a mano in un bar: dodici feriti, due gravi

Sequenze drammatiche questa sera a Grenoble: dodici feriti, di cui due gravi, per l'esplosione di una bomba a mano in un bar. Lo scoppio poco dopo le 20.00 nella zona del Villaggio Olimpico: la polizia non lascia trapelare nessun altro dettaglio. Il sindaco della città, Eric Piolle, esprime condanna per "un atto criminale di inaudita violenza".

Non è stata esclusa alcuna ipotesi sul movente di questo atto, ma secondo il procuratore di Grenoble François Touret-de-Coucy, un attacco terroristico sarebbe escluso in questa fase: più probabile un atto intimidatorio fra gang. Sui social monta la rabbia dei cittadini contro il sindaco della città, ora classificata come una delle più pericolose di Francia.

L'episodio si è verificato alle ore 20.09: un'esplosione ha fatto saltare in aria il bar-ristorante nel Villaggio Olimpico, una zona sensibile a sud di Grenoble. Tutte le finestre del bar ristorante Aksehir, situato in Place Claude Kogan, sono andate in frantumi:i danni materiali sono ingenti. Secondo i vigili del fuoco intervenuti sul posto, si tratta di un "atto criminale e non accidentale". Alla domanda se questo atto possa essere collegato al contesto di Grenoble e al narcotraffico, il procuratore aggiunto risponde "Potrebbe esserlo, è una delle ipotesi. [...] Ma lavoreremo su tutte le ipotesi", tiene comunque a precisare. Il bar si trova su una piattaforma accessibile da una scalinata del Villaggio Olimpico, zona ritenuta "a rischio" della città.

Al momento è sul posto una squadra di ottanta vigili del fuoco. Il bar si trova al piano terra di un edificio di quattro piani e i vigili del fuoco hanno effettuato una ricognizione per verificare se qualcuno fosse rimasto ferito nell'esplosione. Non si sono registrati feriti ai piani superiori. L'ospedale locale assicura di essere "pienamente mobilitato per accogliere i feriti", con alcuni professionisti sanitari sono stati richiamati per garantire il piano di mobilitazione interna e un'unità di crisi è operativa presso il CHU.

Sul luogo dell'esplosione è stata allestita anche un'unità di crisi da parte dei vigili del fuoco. La polizia è sul posto per le prime indagini scientifiche di polizia. Finora