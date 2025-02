"Ha incontrato Putin per 3 ore e mezza": cosa c'è dietro la missione dell'emissario di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

È volato fino a Mosca a bordo del suo aereo privato. Ha parlato per circa tre ore e mezza con Vladimir Putin e ha trattato, con successo, il rilascio di Marc Fogel, l'americano detenuto in Russia dal 2021. La trasferta russa di Steve Witkoff, l'inviato speciale speciale per il Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti, si è conclusa con un doppio, importante, successo diplomatico. Accanto alla liberazione del cittadino statunitense, infatti, bisogna sottolineare un altro obiettivo centrato dall'alto funzionario Usa: quello di far proseguire i dialoghi ufficiali tra la Casa Bianca e il Cremlino dopo la telefonata che Trump avrebbe fatto a Putin. A rivelare questi particolari è stato Sean Hannity, noto conduttore dell'emittente Fox News, che ha confermato il viaggio moscovita di Witkoff. " Va in Russia e a quanto sembra parla per 3,5 ore con Putin e riporta a casa Fogel ", ha affermato Hannity in un'intervista telefonica, riportata sul sito del dipartimento di Stato Usa, con il segretario di Stato Marco Rubio che non ha nè confermato nè smentito l'incontro.

L'incontro tra Witkoff e Putin

La versione di Hannity è chiara: Witkoff si è recato in Russia per trattare il rilascio di Marc Fogel, ha incontrato Putin per tre ore e mezza e ottenuto la liberazione del prigioniero statunitense. " Il presidente Zelensky ha detto di essere aperto a un accordo. Ora, Vladimir Putin non ha ottenuto nulla in cambio - a quanto mi risulta - per il rilascio di questo ostaggio. Steve Witkoff è andato, a quanto pare ha incontrato per tre ore e mezza Vladimir Putin, e ha riportato a casa l'ostaggio, e credo che sia spettacolare ", ha detto il giornalista nel corso di un'intervista con Rubio.

Hannity ha poi chiesto al proprio interlocutore cosa si possa dedurre da tutto questo, e se l'episodio possa in qualche modo trattarsi della " fine della guerra in Europa ". Nella sua risposta Rubio non ha fatto riferimento all'informazione fornita dall'intervistatore: " In fin dei conti, in tutto il mondo abbiamo a che fare con leader forti. Possono non piacerci o non piacerci, ma sono leader forti che rispettano la forza. Ed è quello che abbiamo con Donald Trump alla Casa Bianca ", ha detto Rubio.

In attesa di ulteriori dettagli, secondo quanto riportato da Haaretz pare che Witkoff sia adesso atteso in Israele, dove dovrebbe arrivare in serata al termine del viaggio a Mosca. Qui l'uomo di Trump sarebbe atteso da un'altra missione delicatissima: quella di discutere del rilascio dell'ostaggio russo-israeliano Alexander Troufanov dalla prigionia di Hamas.

Un successo diplomatico

Witkoff, primo esponente di una amministrazione americana a recarsi nella capitale russa dalla missione dell'allora direttore della Cia William Burns nel novembre del 2021, ha portato a casa una sorprendente fumata bianca. Come detto, infatti, Mosca ha liberato l'americano Mark Fogel nel quadro di un accordo raggiunto con il Cremlino dall'amministrazione Trump.

Fogel, insegnante arrestato con l'accusa di aver portato marijuana a uso terapeutico in Russia nell'agosto del 2021 e condannato a 14 anni di carcere nel giugno del 2022, è stato rilasciato ed è stato portato via dal Paese a bordo dell'aereo privato di Witkoff, ha reso noto Mike Waltz, il consigliere per la sicurezza nazionale.

