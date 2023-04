"Bomba nucleare danneggiata": giallo sulla base militare americana

Tre soldati statunitensi in uniforme militare e un civile ispezionano una bomba nucleare B61 disposta su un carrello. La parte posteriore dell'ordigno sembra essere stata deformata a causa di un impatto. Manca inoltre all'appello una delle pinne caudali, mentre del nastro adesivo rosa copre un apparente foro. È questa l'immagine al centro di una misteriosa foto, risalente a qualche anno fa e scoperta dalla Federazione degli scienziati americani (Fas), che ha acceso un campanello d'allarme su un possibile incidente capitato ad una delle bombe nucleari Usa immagazinnate in una base aerea olandese.

La foto misteriosa

" L'aeronautica americana ha subito un incidente con armi nucleari in una base aerea in Europa qualche anno fa? ", si è domandata la Fas in un lungo articolo nel quale ha cercato di ricostruire quanto avvenuto.

Tutto è partito da una foto rilevata in un briefing studentesco del Los Alamos National Laboratory (Lanl) risalente al 2022. L'immagine mostra, come detto, alcune persone intente ad ispezionare un'apparente bomba nucleare B61 probabilmente danneggiata. Mancano però all'appello due informazioni rilevanti, visto che nel documento non è specificato né dove né quando era stata scattata la suddetta fotografia.

In seguito ad una geolocalizzazione è emerso che la scena potrebbe essere avvenuta presso la base aerea di Volkel nei Paesi Bassi, e dunque in Europa. Si tratta di una delle sei basi dislocate in cinque Paesi europei nelle quali cui sono attualmente immagazzinate un totale di 100 bombe nucleari a gravità B61, come parte di un accordo di condivisione nucleare con gli Stati Uniti.

Un incidente in Europa?

" Va sottolineato in anticipo che non vi è alcuna conferma ufficiale che l'immagine sia stata scattata a Volkel AB, che la forma piegata del B61 sia una vera arma (anziché un trainer), o che il danno sia stato il risultato di un incidente (anziché un simulazione di addestramento) ", ha scritto Hans Kristensen, autore del report apparso sul sito Fas, nonché direttore del progetto di informazione nucleare.

Attenzione però, perché se l'immagine dovesse effettivamente provenire da un sito di armi nucleari, la vicenda potrebbe costituire il primo caso documentato di un recente incidente nel quale sarebbero state coinvolte armi nucleari americane in una base aerea situata in Europa. In ogni caso, è impossibile avere certezze.

La risposta degli Stati Uniti

Qualsiasi danno a un'arma nucleare è noto come incidente di "bent spear" (lancia piegata) e generalmente tenuto segreto. Certo è che, come ha sottolineato il Guardian, un portavoce dell'aeronautica americana in Europa non ha voluto commentare direttamente la fotografia.

" Gli Stati Uniti mantengono il più alto livello di standard per il personale e le attrezzature a supporto dell'arsenale strategico, che include addestramento di routine, manutenzione e attività di sicurezza, per salvaguardare le capacità critiche dell'America ", ha dichiarato la fonte.

" È politica degli Stati Uniti: non possiamo né confermare, né negare la presenza o l'assenza di armi nucleari in qualsiasi luogo generale o specifico ", ha concluso il portavoce. Dall'altro lato, il Los Alamos National Laboratory ha spiegato in una dichiarazione via e-mail che " non sono disponibili ulteriori informazioni per quella foto ".

La bomba B61 danneggiata in una foto del Los Alamos National Laboratory (LANL)

La bomba B61

Ricordiamo che la bomba B61 è l'unica arma nucleare tattica rimasta nell'arsenale degli Stati Uniti, e che 100 di queste bombe sono dislocate tra Paesi Bassi, Belgio, Germania, Italia e Turchia. Sono di proprietà degli Stati Uniti, ma gli equipaggi aerei di altri sei alleati della Nato (i cinque Paesi ospitanti più la Grecia) sono addestrati a metterle sugli aerei e "farle volare". L'amministrazione Obama ne aveva contemplato il suo ritiro, ma la resistenza di alcuni alleati europei - che consideravano la B61 come parte integrante dell'ombrello nucleare Usa a protezione dell'Europa – ha fatto desistere Washington.

Adesso l'arma è stata modernizzata e la nuova versione, il B61-12 dovrebbe essere presto consegnata in Europa. A gennaio, gli aerei da trasporto C-17A hanno ricevuto l'approvazione di sicurezza per trasportare bombe nucleari B61-12, e Kristensen ha notato che un aereo C-17A è volato da Albuquerque, nel New Mexico, alla base aerea di Volkel. Il tutto è accaduto una settimana f,a ma è impossibile dimostrare se il velivolo trasportasse bombe B61-12.