Jacques Moretti si rifugia nella sua villa da 500 metri quadri

Dopo che un amico, per il momento rimasto anonimo, ha pagato la cauzione da 200mila franchi (più o meno 215mila euro) per consentirgli di lasciare il carcere di Sion in cui si trovava detenuto, Jacques Moretti si è rifugiato all'interno della sua villa di Lens, a meno di dieci chilometri da Crans-Montana.

Il proprietario del La Constellation, locale diventato tristemente noto per il devastante incendio a causa del quale sono morte 40 persone nella notte di San Lorenzo, cerca quindi rifugio per sfuggire alla pressione dei giornalisti, accalcati all'esterno della sua abitazione nella speranza di riuscire a carpire qualche dichiarazione o a scattare delle foto che lo ritraggono.

Anche se non avrà la possibilità di lasciare il Paese e su di lui grava l'obbligo di presentazione quotidiana alla stazione di polizia, la notizia della sua scarcerazione annunciata nelle scorse ore dal tribunale cantonale del Vallese ha suscitato rabbia e indignazione ovunque, soprattutto in Italia, creando delle forti frizioni a livello diplomatico con le autorità svizzere.

"Per 200mila franchi si è venduta la giustizia nel cantone vallese" , ha accusato dopo la diffusione della notizia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, "quello che sta accadendo ha dell'incredibile e suona come un'offesa a tutto il popolo italiano" . "Io e il presidente del Consiglio stamattina eravamo veramente indignati, non solo come rappresentanti del governo italiano, ma anche come genitori e io come nonno" , ha aggiunto. Dopo di che a Roma è stato richiamato l'ambasciatore italiano in Svizzera con la massima urgenza. Una posizione netta, quella dell'esecutivo, apprezzata dalle vittime.

"Ci fa piacere il forte intervento del governo italiano" , ha spiegato Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei feriti ricoverati al Niguarda. "Non sappiamo come questo si estrinsecherà ma è chiaro che il danno è fatto, non si torna indietro, ormai Jacques Moretti è uscito dal carcere grazie al pagamento della cauzione" .

Il titolare del Le Constellation si è quindi rifugiato nel suo esilio dorato, una villa indipendente di oltre 500 metri quadrati acquistata in contanti nel 2024 situata nel villaggio di Lens: una collocazione strategica per la coppia, dal momento che Jacques e Jessica gestiscono varie attività a Crans-Montana, a pochi chilometri di distanza dal prestigioso immobile.

Secondo le poche notizie filtrate finora, sui beni esibiti dalla coppia esistono delle pesanti: due di esse, complessivamente per 1 milione e 300mila franchi svizzeri, proprio sulla mega villa di Lens (741.600 franchi la prima, 598.900 la seconda), altre, per oltre 4 milioni e mezzo di euro, graverebbero invece sulle società intestate alla coppia.