Kate Middleton in ospedale: spunta l'ipotesi diverticolite

Continuano a circolare varie ipotesi sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Così, cresce sempre di più l’apprensione per la principessa del Galles che, nella giornata di martedì 16 gennaio, è stata ricoverata alla London Clinic, nel centro della capitale inglese per un’operazione addominale. Al momento non vi è nessuna certezza circa i motivi che l’avrebbero costretta al ricovero ma, in queste ultime ore, le ipotesi più accreditate sarebbero quelle riconducibili ad una possibile diverticolite.

Le ipotesi sulla malattia di Kate Middleton

Il ricovero della principessa è sicuramente il tema più discusso in questi giorni nel Regno Unito, dal momento che non ci sono ancora conferme ufficiali rispetto alla sua operazione addominale. Tuttavia, a costringerla ad un intervento importante potrebbero essere stati possibili diverticoli. Non si esclude, inoltre, anche una isterectomia legata, probabilmente, ai postumi delle tre gravidanze.

Ad ogni modo, però, questa ipotesi non giustificherebbe l’urgenza dell’operazione, nonostante il Kensington Palace ha parlato di intervento programmato. Infine, considerando la sua giovane età (42 anni) potrebbe anche trattarsi di ulcere o calcoli che l’avrebbero costretta ad un’operazione, seguita da una lunga fase di recupero. Per fortuna, a quanto pare, Buckingham Palace avrebbe subito escluso una forma tumorale; considerazione avvalorata anche da una fonte della Bbc che al Corriere della Sera aveva parlato di: “un problema serio, ma non cancro”.

La vicinanza di William e della famiglia della principessa

Già nella giornata di ieri, giovedì 18 gennaio, il principe William è stato vicino alla moglie ricoverata. Adesso, però, piovono accuse nei suoi confronti dal fronte “Republic” che lo addita di volere mettere la propria famiglia dinanzi agli impegni di casa Windsor. Il motivo? L’annuncio del principe di voler rinunciare a tutti gli impegni ufficiali per poter stare quanto più vicino alla mamma dei suoi figli, non soltanto in ospedale, ma anche una volta che Kate farà rientro a casa.

Nel frattempo, però, i Middleton al completo (papà Michael e mamma Carole, la sorella Pippa e il fratello Matthew), stando ad alcune indiscrezioni, potrebbero trasferirsi presto a Windsor per dare aiuto e sostegno alla figlia nel periodo della convalescenza. Carlo e Camilla, invece, sono rientrati proprio oggi dalla Scozia per l’intervento alla prostata del re, previsto per settimana prossima.