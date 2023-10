Le piazze arabe si scaldano contro Israele: cos'è successo dopo la strage all'ospedale di Gaza

Dopo la strage all'ospedale di Gaza, che ha causato centinaia di morti, nella notte si sono registrate forti manifestazioni di protesta e assalti alle sedi diplomatiche israeliane e statunitensi in diverse città del mondo arabo.

Libano

In Libano circa un centinaio di manifestanti si sono radunati nella piazza che conduce all'ambasciata americana a nord di Beirut cercando di sfondare le barriere di sicurezza, lanciando pietre e incendiando un edificio vicino. In previsione della visita di Joe Biden, le milizie sciite libanesi di Hezbollah hanno indetto una "giornata della rabbia". Gli Stati Uniti hanno raccomandato ai propri cittadini di non recarsi nel paese e autorizzato la partenza di parte del personale diplomatico non necessario e dei familiari.

Libia

Proteste anche in diverse città della Libia, in particolare nella capitale Tripoli, dove centinaia di manifestanti hanno attraversato le strade del centro cittadino prima di convergere in Piazza dei Martiri, scandendo slogan di sostegno agli abitanti di Gaza e denunciando l'attacco contro l'ospedale di Gaza da parte del "nemico sionista".

Giordania e Cisgiordania

In Giordania, nella capitale Amman, i manifestanti si sono radunati davanti alla moschea di Re Abdullah per esprimere solidarietà ai palestinesi. Centinaia di persone hanno assaltato l'ambasciata israeliana e appiccato il fuoco ai muri esterni. Proteste anche nelle piazze di Ramallah, in Cisgiordania.

Iraq e Tunisia

Decine di manifestanti a Baghdad hanno tentato di raggiungere l'area che ospita gli uffici governativi iracheni e diverse ambasciate, ma le forze di sicurezza glielo hanno impedito. A Tunisi sono stati bloccati dei dimostranti che marciavano verso la sede dell'ambasciata di Francia.

Turchia

A Istanbul una folla che portava bandiere e striscioni filopalestinesi si è radunata davanti al consolato israeliano. Dopo aver sfondato una barricata, le persone hanno tentato di entrare e sono state respinte dai lacrimogeni della polizia. Manifestazioni contro Israele si sono tenute contemporaneamente anche in molte altre città turche, come Trabzon, Erzurum, Konya, Bursa, Edirne, Burdur e Usak.

Iran