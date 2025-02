Ucraina, via ai negoziati. Mosca: "Noi non invitati". Paura per un drone russo su Chernobyl

Ascolta ora 00:00 00:00

A ventiquattro ore dall'attentato che lascia la Germania sgomenta per l'ennesima volta, si è aperta questa mattina a Monaco la Conferenza sulla sicurezza: un tavolo caldo, divenuto un appuntamento annuale ma il cui nome basta a riecheggiare antichi fantasmi in un'Europa zoppicante. L'apertura ufficiale della conferenza è stata affidata al presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier. Sotto la guida del presidente della Conferenza, Christoph Heusgen, centinaia di decisori politici e leader d'opinione provenienti da diverse regioni del mondo.

Un meeting globale anticipato dagli annunci in pompa magna di Donald Trump, insediatosi da meno di un mese, su Ucraina e Medio Oriente. Ma il primo giorno della Conferenza pare essere segnato già da intoppi e assenza che pesano. Gli organizzatori affermano che a Monaco non è presente alcuna delegazione russa, quando, appena ieri sera il presidente degli Stati Uniti aveva affermato che oggi ci sarebbero stati colloqui tra funzionari americani, russi e ucraini. Ieri Kiev ha negato contatti oggi con i russi e la Bbc a ggiunge che, secondo loro fonti, è improbabile che il governo tedesco abbia concesso i visti ai russi. "La posizione ucraina non cambia. L'Ucraina deve prima parlare con l'America. L'Europa deve partecipare a qualsiasi conversazione seria per il bene di una pace vera e duratura. Non ci incontriamo con i russi a un tavolo vuoto. Non c'è niente sul tavolo in questo momento. Non sono previsti colloqui con i russi a Monaco", aveva affermato già ieri il consigliere del Presidente dell'Ucraina per le comunicazioni, Dmytro Lytvyn, in una conversazione con i giornalisti.

"Problemi", invece, per l'aereo con a bordo il segretario di Stato Usa, Marco Rubio: quest'ultimo è stato costretto a rientrare alla Joint Base Andrews, nei pressi di Washington, per un "problema meccanico", ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato come riporta la Abc, confermando che è stato necessario cambiare il velivolo. Dopo Monaco, Rubio sarà impegnato nei prossimi giorni in una missione in Medio Oriente.

Enormi tensioni e seri timori sta generando l'attacco di questa notte a Chernobyl, sul quale la delegazione ucraina promette di dare aggiornamenti durante la Conferenza. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che giovedì sera un drone russo ha colpito la centrale nucleare distrutta. Successivamente, il Servizio statale di emergenza ucraino ha affermato che i limiti di fondo delle radiazioni restano entro i limiti normali. "Un drone d'attacco russo con una testata ad alto potenziale esplosivo ha colpito il rifugio che proteggeva il mondo dalle radiazioni presso la quarta unità di potenza distrutta" presso la centrale, scrive Zelensky su X. Il riparo in cemento che copre l'unità è stato danneggiato, ha aggiunto Zelensky, e un incendio è stato spento. "I livelli di radiazione non sono aumentati e vengono costantemente monitorati. Secondo le valutazioni iniziali, il danno al riparo è significativo", ha aggiunto il presidente ucraino. Da Mosca, però, arriva la smentita: "Qualsiasi affermazione in tal senso non è vera. I militari russi non fanno questo. Molto probabilmente stiamo parlando di un'altra provocazione, di una montatura. Questo è esattamente ciò che il regime di Kiev ama e talvolta non esita a fare", ha dichiarato Dimitry Peskov.

Intanto, il n.2 di Trump, JD Vance, ha iniziato la sua giornata con un incontro con il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, durante il quale ha ribadito l'appello dell'amministrazione ai membri dell'Alleanza affinché spendano di più per la difesa. Attualmente, 23 delle 32 nazioni membri della Nato stanno raggiungendo l'obiettivo dell'alleanza militare occidentale di spendere il 2% del Pil nazionale per la difesa. "La Nato è un'alleanza militare molto importante, ovviamente, di cui siamo la parte più significativa", ha affermato Vance. "Ma vogliamo assicurarci che la Nato sia effettivamente costruita per il futuro e pensiamo che una parte importante di ciò sia garantire che la Nato faccia un pò più di condivisione degli oneri in Europa, così gli Stati Uniti possono concentrarsi su alcune delle nostre sfide nell'Asia orientale".

Rutte ha detto di essere d'accordo sul fatto che l'Europa debba fare un passo avanti. "Dobbiamo crescere in questo senso e spendere molto di più", ha detto il segretario generale della Nato, scatenando diversi malumori fra i Paesi europei.