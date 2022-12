"Inaccettabile, reagiremo". Mosca minaccia l'Ue sul price cap

Una distorsione del mercato, un'azione inaccettabile meritevole di una futura reazione. La Russia ha risposto duramente all'accordo raggiunto dall'Unione europea sul tetto al prezzo del gas. In particolare, Mosca considera inaccettabili i tentativi di fissare un limite ai prezzi del gas e, per questo, prenderà una decisione appropriata, proprio come è accaduto con il decreto sul petrolio.

La reazione della Russia

Le parole di Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, sono emblematiche. "I principi sono gli stessi qui. Questa è una violazione del prezzo di mercato, un attacco ad esso. Qualsiasi riferimento a un prezzo massimo è inaccettabile. Ci vorrà del tempo per valutare attentamente i pro e i contro. Il processo petrolifero si è trascinato un pò", ha dichiarato Peskov.

L'accordo politico sul price cap è stato raggiunto dai ministri europei dell'Energia a maggioranza qualificata. Anche la Germania, dopo lunghe trattative, ha dato la sua approvazione. Contraria invece l'Ungheria, mentre Austria e Paesi Bassi si sono astenuti.

La mossa dell'Ue sul gas russo

"Con questo meccanismo in atto l'Europa sarà meglio preparata per la prossima stagione invernale e per il nuovo round di riempimento degli stock, che sarà più impegnativo di quest'anno", ha dichiarato Kadri Simson, commissaria Ue per l'Energia.

Jozef Sikela, ministro dell'Industria della Repubblica Ceca, presidente di turno dell'Ue, ha sottolineato che quello sul gas russo è stato l'accordo più difficile da trovare. "Il negoziato non è stato facile, ma credo che siamo arrivati ad un compromesso equilibrato" tra un prezzo troppo elevato per cittadini ed imprese e "le salvaguardie necessarie" per le forniture, ha aggiunto.