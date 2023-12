Effetto Putin su 1984: perché il capolavoro di Orwell è il libro dell'anno in Russia

Putin come Stalin: ecco perché 1984 è il libro dell'anno in Russia

Ascolta ora: "Putin come Stalin: ecco perché 1984 è il libro dell'anno in Russia"

“In fin dei conti, come facciamo a sapere che due più due fa quattro? O che la forza di gravità esiste davvero? O che il passato è immutabile? Che cosa succede, se il passato e il mondo esterno esistono solo nella vostra mente e la vostra mente è sotto controllo?”. Acquistato o rubato, 1984, il romanzo fantapolitico e distopico pubblicato da George Orwell agli albori della Guerra fredda, è il libro dell'anno nel regno di Vladimir Putin; prossimo al quinto mandato del Cremlino come democrazia comanda, ma visto come uno neo zar impostosi a vita in un apparato politico "orwellizzato" dagli osservatori occidentali e dai pochi dissidenti in patria.

Mentre il suo principale ex-avversario politico Alexey Navalny ci ridà sue notizie da una remota colonia penale nel Circolo polare artico, e la guerra in Ucraina torna ad essere definita ufficialmente una semplice "operazione militare speciale" ora prossima alla "vittoria", i russi che non stanno combattendo al fronte, e sono ancora tanti, non come ai tempi di Stalingrado, acquistano e quando non possono "rubano" copie su copie di 1984: il romanzo fantapolitico più citato degli ultimi vent'anni.

Incentrato sulle storture più inquietanti del totalitarismo giunto alla sua culminazione, dove il terrore generato da un assetto multi-polare e il timore del tradimento impongono la completa repressione delle principali libertà, l'irreggimentazione del popolo e la sorveglianza di massa attraverso un "grande fratello", 1984 di Orwell - che si ispirò ai metodi autoritari perpetrati dell'Unione Sovietica di Josef Stalin e nella Germania nazista di Adolf Hitler - sta letteralmente scomparendo dagli scaffali della catena di librerie Chitai Gorod. Guadagnandosi il quinto posto nella classifica dei bestseller, e l'inconsueto podio di libro più rubato dell'anno. Nel 2022 era già stato reso simbolo, o almeno così scrivevano, dei dissidenti russi contrari al "Cremlino orwellizzato".

Nel vecchio impero che ci ha donato Puskin e Lermontov, Majakovskij, Solzenicyn e Limonov - tutti scrittori eccelsi che hanno avuto a loro modo e nel loro tempo problemi con il potere autoritario, l'ultimo proprio con Putin - la visione esotica di George Orwell, cresciuto nelle Indie britanniche con i suoi tribali punti blu tatuati sulle nocche delle mani, devoto socialista ma e appassionato critico del totalitarismo, viene indubbiamente prediletto. Anche a costo dell'arresto. Lo scorso anno due persone che distribuivano copie gratuite a Mosca appena dopo l'inizio del conflitto con l'Ucraina, erano state infatti arrestate con l'accusa di "discredito delle forze militari".