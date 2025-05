Schermi neri e contatti con gli aerei persi per 90 secondi: nuovo allarme a New York

Ascolta ora 00:00 00:00

Un altro grave problema, il secondo in pochi giorni, ha interessato l'aeroporto Newark di New York con un nuovo blackout ai sistemi radar: i controllori di volo hanno infatti spiegato di aver visto improvvisamete i propri schermi neri perdendo di vista il traffico aereo per circa 90 secondi e costringendo alla cancellazione di oltre 130 voli nella sola giornata odierna e oltre 300 con ritardi su partenze e arrivi.

La nota della Faa

La Federal Aviation Administration (Faa) ha dichiarato che il radar della struttura di Filadelfia che dirige gli aerei in entrata e in uscita dall'aeroporto di Newark si è spento per un minuto e mezzo alle 3:55 (ora locale) di venerdì, le 9:55 di questa mattina in Italia. L'evento è sovrapponibile in tutto e per tutto a quanto accaduto lo scorso 28 aprile. Fortunatamente, in piena notte, non era così corposo il traffico aereo ma in ogni caso i controllori di Newark hanno spiegato la situazione a un volo cargo del loro raggio d'azione spiegando che glis schermi erano " diventati neri " e chiedendo all’equipaggio " di informare la loro compagnia per fare pressione affinché il problema venga risolto" .

Centinaia di voli cancellati

" Si è verificata un’interruzione delle telecomunicazioni che ha influenzato le comunicazioni e la visualizzazione radar presso la Tracon Area C di Filadelfia, che gestisce il traffico aereo in entrata e in uscita dallo spazio aereo dell’aeroporto internazionale Newark Liberty" , ha spiegato la Faa in una nota. I due blackout, sommati, hanno significato tanto dal momento che hanno portato a ritardi e cancellazioni di centinaia di voli. Ma come è possibile che si verifichi tutto questo? Sempre la Faa ha dichiarato che sta installando nuove linee dati in fibra ottica per trasportare il segnale radar tra le sue strutture di Filadelfia e New York spiegando che alcune delle linee che collegano queste due strutture sono cavi di rame obsoleti.

Un nuovo piano di ammodernamento

Il Segretario ai Trasporti, Sean Duffy, ha annunciato un piano multimiliardario per sostituire il vecchio sistema di controllo del traffico aereo nazionale e prevenire problemi del genere dotando i controllori di volo delle più moderne tecnologie.

I funzionari hanno sviluppato il piano per aggiornare il sistema dopo un incidente aereo mortale nello scorso mese di gennaio tra un aereo di linea e un elicottero dell'esercito che ha ucciso 67 persone nei cieli di Washington anche se il National Transportation Safety Board non ha certificato che sia stato un problema con il sistema di controllo del traffico aereo a provocare quell'incidente.