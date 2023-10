"No all'assedio totale di Gaza". I dubbi Ue sui piani di Israele

Opposizione all'assedio totale deciso da Israele nella Striscia di Gaza, proseguimento degli aiuti all'Autorità nazionale palestinese e chiara distinzione tra quest'ultima e Hamas. L'alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, ha tracciato la linea da seguire per Bruxelles al termine di un Consiglio degli Affari esteri straordinario. Al vertice d'emergenza, i ministri degli Esteri dei Ventisette hanno discusso in videoconferenza della crisi israeliana e nella regione in seguito alle recenti tensioni ormai trasaformatesi in un vero e proprio conflitto aperto.

La posizione dell'Ue

La posizione dell'Europa appare chiarissima. I ministri partecipanti all'incontro hanno condannato i recenti attacchi, chiesto la protezione dei civili e la moderazione, il rilascio degli ostaggi, il permesso dell'accesso al cibo, acqua e medicinali a Gaza, in linea con il diritto umanitario internazionale mediante l'apertura di corridoi umanitari.

È stata inoltre sottolineata l'importanza di affrontare le conseguenze delle offensive, rafforzando la cooperazione con gli attori regionali e internazionali, al fine di rilanciare il processo di pace in Medio Oriente. I ministri hanno ribadito il diritto di Israele all'autodifesa, " nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale ". Hanno poi discusso di come proseguire la cooperazione con l'Autorità palestinese e sostenere il popolo palestinese.

Le parole di Borrell

Borrell ha spiegato che è stata fatta una distinzione tra Hamas, il popolo palestinese e l'Autorità Palestinese, con la prima definita organizzazione terroristica e la seconda partner. " Consideriamo Hamas un'organizzazione terroristica, ma l'Autorità palestinese è un'altra cosa, è il nostro partner ", ha spiegato, aggiungendo che Bruxelles non tratta con Hamas ma " sostiene, tratta e collabora " con l'Autorità palestinese.

Da qui la condanna di una furia cieca e indiscriminata nella Striscia di Gaza. " Non tutto il popolo palestinese è terrorista. Quindi una punizione collettiva contro tutti i palestinesi sarebbe ingiusta e improduttiva. Sarà contro i nostri interessi e l'interesse della pace ", ha chiarito Borrell, facendo presente che il rispetto del diritto internazionale significa " no al blocco dell'acqua, del cibo e dell'elettricità ".

Il sostegno dell'Europa

Gli europei, ha proseguito l'alto funzionario dell'Ue, sono inoltre " in stragrande maggioranzà contrari alla sospensione dei loro aiuti all'Autorità Palestinese ". I ministri hanno convenuto che l'Ue continuerà a impegnarsi con tutte le parti e a mantenere il sostegno finanziario e politico alla regione. Bruxelles assicurerà poi il suo impegno a lungo termine per far sì che una soluzione politica basata su due Stati " sopravviva a questi tragici eventi ", ha concluso il Consiglio.