Ong, Geo Barents prende a bordo 74 migranti ma continua il pattugliamento

Da più giorni, tre navi delle Ong navigano nel Mediterraneo centrale. Anzi, parlare di navigazione appare forse esagerato considerando che battono costantemente lo stesso tratto di mare. Louise Michel, Geo Barents e Humanity 1, infatti, più che navigare, pattugliano le acque internazionali davanti alle coste della Libia. Fanno sentire la loro presenza con un'azione discreta ma non troppo, perché a guardare le rotte che tracciano il dubbio è che siano quasi in attesa che qualcosa avvenga. E qualcosa, ieri pomeriggio, è avvenuto.

Attorno alle 17 del pomeriggio di ieri, infatti, la nave Geo Barents ha recuperato 74 migranti che hanno dichiarato di essere partiti dalla Libia nella notte di sabato e di aver viaggiato per circa 15 ore prima di essere trovati dalla nave della Ong. Geo Barents ha ora ripreso il suo pattugliamento davanti alle coste libiche, tenendo le persone recuperate nel pomeriggio di ieri a bordo, invece di chiedere un porto. Non è dato sapere per quanti giorni Geo Barents intende navigare ancora davanti alle coste libiche, ma è lecito supporre (considerando le precedenti missioni) che non cerchino un porto finché la nave non avrà raggiunto almeno la sua massima capacità.

Giorni che i migranti recuperati nel pomeriggio di ieri trascorreranno a navigare avanti e indietro davanti alle coste libiche e che verranno aggiunti al computo dei giorni che le Ong faranno quando si lamenteranno che i Paesi dell'Europa mediterranea, o meglio l'Italia, non vogliono aprire i loro porti. Eppure, come da loro stessi dichiarato, le condizioni meteomarine non sono buone in quel tratto di Mediterraneo, quindi perché non portare immediatamente le persone a terra, se dichiarano essere questa la loro mission? Nel frattempo, si registra anche una manovra congiunta da parte delle navi Louise Michel e Humanity 1 per motivi sconosciuti.

Life-saving operations in the #CentralMediterranean are ongoing. Our team rescued 74 people, including many women and minors, who left #Libya yesterday night on an overcrowded and unstable rubber boat. pic.twitter.com/dIqqSJzjp0 — MSF Sea (@MSF_Sea) December 4, 2022