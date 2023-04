In overdose per una challenge su TikTok: muore ragazzino di 13 anni

Nuova pericolosissima sfida TikTok che si spera non arrivi mai nel nostro Paese. Negli Stati Uniti un ragazzino di 13 anni ha perso la vita dopo aver inghiottito un ingente quantitativo di farmaci per partecipare a una delle tante "challenge" (sfide) lanciate sui social.

Morire per un "like"

Il drammatico episodio si è verificato in Ohio alcuni giorni fa, il 12 aprile. Jacob Stevens Greenfield aveva deciso di partecipare a una sfida lanciata su TikTok che consisteva nell'inghiottire più pastiglie possibili di uno specifico farmaco.

Si tratta della Benadryl Challenge, un “gioco mortale” che sta prendendo piede fra i giovani e i giovanissimi americani. Il Benadryl è un farmaco a base di difenidramina catalogato fra gli antistaminici di prima generazione. Come qualsiasi medicinale, deve però essere assunto in modo corretto.

Jacob, tuttavia, voleva vincere la sfida social, così si è fatto riprendere da un amico mentre ingurgitava fino a 14 pastiglie (sei volte la dose raccomandata). L'effetto è stato immediato e devastante. Andato in overdose, il ragazzino ha subito avuto delle crisi epilettiche.

Gli adolescenti che partecipano alla sfida sono convinti che assumere il Benadryl possa causare solo allucinazioni, ma non è così, e il 13enne ha pagato a caro prezzo il suo gesto sconsiderato. Finito in ospedale, Jacob è rimasto per ben 6 giorni attaccato a un respiratore. Dopo una settimana, tuttavia, i medici hanno solo potuto constatare il decesso del ragazzo. Non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita.

Il dolore della famiglia

Intervistati da varie emittenti televisive americane, i familiari del giovane stanno cercando di sensibilizzare gli altri cittadini, mettendo in guardia dalla pericolosità di certe sfide social. " Farò tutto il possibile perché questo non accada anche a un altro ragazzo ", ha dichiarato la nonna di Jacob, Dianna Stevens.

Anche il padre del 13enne è riuscito a dire qualche parola, descrivendo il giorno in cui il figlio è stato staccato dai macchinari come “ il peggiore della sua vita”.

Cosa dice Food and Drug Administration

Il caso di Jacob Stevens Greenfield purtroppo non è l'unico. Questa sfida non è nuova, e ha già mietuto vittime. Nel 2020 ha perso la vita una ragazzina di 15 anni dell'Oklahoma.

Il fenomeno è monitorato dalla Food and Drug Administration, che ha avviato un'indagine ed espresso le proprie condoglianze alla famiglia di Jacob. Shan Yin, direttore medico del Cincinnati Drug and Poison Information Center, si è detto molto preoccupato dall'accaduto, specie perché il Benadryl è un farmaco da banco, dunque facilmente reperibile.

Difficile conoscere quanto sia diffusa la challenge, ha spiegato il medico, così come quanti adolescenti la seguano. “ Ciò che sappiamo è che c'è stato un aumento di questo tipo di ingestione, e abbiamo visto esiti anche gravi. Certamente questo è preoccupante ", ha dichiarato, come riportato dal portale online wcpo.com.

A causa del problema, l'Fda aveva già provveduto a contattare TikTok per chiedere la rimozione dei video sulla challenge dalla piattaforma.