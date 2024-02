Trump alla sbarra, c'è la data del primo processo: ecco quando sarà in tribunale

C’è la data ufficiale per il primo processo penale a carico di Donald Trump: prenderà il via il prossimo 25 marzo con la selezione della giuria. La decisione è stata presa dal giudice Juan Merchan, che ha rigettato la richiesta dei legali dell'ex presidente di archiviare il procedimento. Trump era presente durante l'udienza, che si è tenuta nella stessa aula di tribunale di Manhattan dove, lo scorso aprile, il tycoon si era dichiarato non colpevole di 34 capi d'accusa di falsificazione di documenti commerciali in un presunto schema volto a seppellire storie su relazioni extraconiugali sorte durante la sua campagna presidenziale del 2016.

Che cosa è successo

La vicenda citata riguarda i pagamenti in nero all'ex porno attrice Stormy Daniels. Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg ha accusato il tycoon di avere falsificato i registri aziendali per potere effettuare questi pagamenti. Scendendo nei dettagli, Trump è stato incriminato nel marzo 2023 per 34 capi d'accusa legati al tentativo, tra gli altri, di nascondere il pagamento della una porno attrice, che aveva minacciato di rivelare, in piena campagna presidenziale del 2016, una loro passata relazione extraconiugale.

Ieri, il tycoon è tornato per la prima volta in tribunale nel caso penale di New York da quando è diventato il primo ex presidente Usa accusato di un crimine. Da allora, è stato anche incriminato in Florida, Georgia e Washington. Nelle ultime settimane, ha mescolato gli eventi della campagna con le apparizioni in tribunale, partecipando lunedì a un'udienza chiusa in un caso della Florida che lo accusa di aver ottenuto documenti classificati.

La risposta dei legali del tycoon

L'avvocato di Trump, nel frattempo, ha contestato la decisione del giudice di New York di fissare il processo Stormy Daniels il 25 marzo. Todd Blanche, che rappresenta il tycoon al processo, ha parlato di " scelta incostituzionale ", considerato che Trump è imputato in altri quattro procedimenti.

L'avvocato sostiene che in questo modo il tycoon sarà costretto a seguire le udienze fino alla terza settimana di maggio, al ritmo di quattro udienze alla settimana, qualcosa che non gli permetterebbe di lavorare sulla propria difesa e lo ostacolerebbe nella campagna elettorale.

" Questa situazione - ha accusato Blanche - non ci consentirà di preparaci in maniera significativa in un processo in cui la strategia difensiva sarà estremamente importante ". " Il presidente Trump - ha aggiunto - tutte le volte dice che è una interferenza elettorale e i media lo prendono in giro, ma lo è costringerlo a stare seduto qui in aula ".

I guai giudiziari di Trump

Nell'ultimo anno, Trump si è scagliato contro Merchan definendolo " giudice che odia Trump" , gli ha chiesto di dimettersi dal caso e ha cercato di spostare il caso dal tribunale statale al tribunale federale, il tutto inutilmente. Merchan ha riconosciuto di aver fatto diverse piccole donazioni ai democratici, tra cui 15 dollari al rivale di Trump, Joe Biden, ma ha detto di essere certo della sua " capacità di essere giusto e imparziale ".

Il procedimento odierno faceva parte di un tratto occupato e sovrapposto di attività legale per il front-runner presidenziale repubblicano, che ha reso sempre più il suo coinvolgimento giudiziario parte della sua campagna politica. Il recente rinvio di una data del processo del 4 marzo nel caso di interferenza elettorale di Trump a Washington ha rimosso un grave ostacolo per consentire al caso di New York di iniziare in tempo.

Trump è anche in attesa di una decisione, che arriverà forse già venerdì, in un caso di frode civile di New York che minaccia di capovolgere il suo impero immobiliare. Se il giudice dovesse pronunciarsi contro Trump, che è accusato di aver gonfiato la sua ricchezza per frodare banche, assicuratori e altri soggetti, l'ex presidente Usa potrebbe dover fare i conti con difficoltà economiche della grandezza di milioni di dollari tra sanzioni e multe.