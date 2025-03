Re Carlo e la casa per Camilla: il salasso. Ecco quanto costa

Ascolta ora 00:00 00:00

Re Carlo ha compiuto una follia per l'amata consorte, la Regina Camilla. Il sovrano ha infatti deciso di acquistare una nuova casa per renderla felice e garantire la sua sicurezza, a una cifra che supera i 3 milioni e mezzo di euro.

Stando ai recenti rumors, la dimora comprata dal Re d'Inghilterra è The Old Mill, ubicata nel Wiltshire, a poca distanza da Raymill House, la casa/rifugio di Camilla. Raymill House è stato a lungo un rifugio per la coppia, sia prima che dopo il matrimonio. Proprio per questa ragione Carlo III avrebbe voluto acquistare The Old Mill, così da garantire all'amata moglie un luogo privato in cui trascorrere il tempo e la privacy di entrambi.

Per acquistare la nuova dimora, il Re ha beneficiato di investimento finanziario volto alla salvaguardia della sicurezza della Famiglia Reale. In questo modo non sono stati impiegati fondi pubblici. The Old Mill sarà sotto le cure di un particolare inquilino, sottoposto a ogni genere di controllo, che baderà al mantenimento dello stato dell'immobile. Pare che la vendita della struttura sia avvenuta al fotofinish. Il tutto per una cifra di oltre 3 milioni e mezzo di euro.

Carlo sarebbe stato spinto a compiere questa scelta anche per tutelare la privacy e la sicurezza della moglie. Lo scorso mese, gli era infatti giunta notizia che The Old Mill stava per essere acquistato da un compratore che avrebbe usato l'edificio come luogo d'affitto per le vacanze. "Pensateci. Decine di invitati a un matrimonio che si divertono ogni fine settimana proprio dall'altra parte della recinzione" , ha dichiarato al The Mail on Sunday una fonte vicina ai sovrani inglesi.

A quanto pare, infatti, il Re era stato allarmato proprio dall'idea che la magione vicina al rifugio di Raymill House potesse diventare una proprietà alloggio per vacanze a breve termine e luogo di nozze. Una soluzione intollerabile per la Famiglia Reale.

Il sovranno sarebbe quindi piombato all'ultimo minuto per fermare la vendita, diventando il nuovo proprietario dell'abitazione.