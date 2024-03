"Il Re delle isole sarà scacciato...", l'inquietante profezia di Nostradamus su Kate e la famiglia reale

Dopo la morte della Regina Elisabetta II pare che un'ombra sia calata sull'intera famiglia reale. La notizia della malattia di Kate Middleton, arrivata poco tempo dopo l'annuncio del tumore di Re Carlo, ha sconvolto non soltanto il popolo del Regno Unito ma tutto il mondo.

La famiglia reale non sembra più la stessa, i suoi componenti più illustri sono sfuggenti, spesso assenti. Manca la solidità trasmessa da Elisabetta II, qualcosa che tutti si attendevano. Ma c'è dell'altro. Questa serie di malattie che sta colpendo i royals britannici di maggiore spicco lascia attoniti. Siamo probabilmente di fronte a uno dei momenti più duri affrontati dalla monarchia britannica.

L'annuncio di Kate Middleton, malata di tumore esattamente come Re Carlo III, è giunta dopo settimane di silenzio da parte della principessa di Galles, scomparsa dalla vita pubblica. Da ieri sono stati tantissimi i messaggi di solidarietà e vicinanza espressi nei suoi confronti, ma non sono mancate le ipotesi e le congetture. Qualcuno ha addirittura visto nella difficile situazione della famiglia reale la realizzazione di una delle profezie di Nostradamus, astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese vissuto nel '500.

I conoscitori del più celebre profeta sono convinti che quanto sta accadendo alla famiglia reale fosse già stato annunciato. Nostradamus, spiegano, predisse correttamente la morte della regina Elisabetta II, il bombardamento di Hiroshima e così come l'ascesa di Napoleone. Non solo. A quanto pare predisse anche tempi difficili per la monarchia nel 2024.

Ma non finisce qui. Secondo gli interpreti, nei suoi versi criptici scritti secoli fa, Nostradamus predisse una possibile abdicazione di un Re, con conseguente salita al trono di un successore. Un successore particolare, però. Perché si tratterebbe di qualcuno non atteso. Ed ecco che alcuni fanno già il nome del principe Harry, attuale Duca di Sussex, fra l'altro ai ferri corti con la Corona. Dopo Carlo, secondo la linea di successione, il trono spetta al primogenito William, poi seguito dal piccolo George. Eppure Nostradamus scrisse che il "Re delle isole" sarebbe stato "cacciato con la forza ", per poi essere " sostituito da qualcuno che non avrebbe avuto il segno di un Re ". Da qui il pensiero a Harry.

" La profezia di Nostradamus si è avverata: 'Kate Middleton' ha il cancro, la Corona britannica deve cedere il trono al principe Harry, perché William non soddisfa più i requisiti per essere re d'Inghilterra ", è uno dei tanti messaggi che si leggono su X-Twitter.

Se Kate e Carlo non guariranno dal cancro forse William abdicherà e Harry e Meghan aboliranno la monarchia".

E, ancora: "