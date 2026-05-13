Rivelato il mistero del famigerato schiaffo di Brigitte Macron a Emmanuel: ecco chi c'è dietro

Per mesi quelle immagini hanno fatto il giro del mondo, alimentando polemiche, ironie e teorie di ogni tipo. Ora un nuovo libro francese sostiene di aver finalmente chiarito cosa sarebbe accaduto davvero tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte Macron durante il celebre episodio dello “schiaffo” sull’aereo presidenziale in Vietnam. Secondo il giornalista francese Florian Tardif, autore del libro Un couple (presque) parfait (“Una coppia quasi perfetta”), all’origine della discussione ci sarebbe un messaggio trovato da Brigitte Macron sul cellulare del presidente francese inviato da una nota attrice iraniana.

Il video virale in tutto il mondo

L’episodio risale al maggio 2025, durante una visita ufficiale della coppia presidenziale in Vietnam. Nel filmato, ripreso mentre il portellone dell’aereo presidenziale si apre sulla pista dell’aeroporto di Hanoi, si vede Brigitte Macron portare entrambe le mani verso il volto del marito proprio pochi istanti prima della discesa ufficiale. Le immagini fecero immediatamente il giro dei social e dei media internazionali, scatenando un acceso dibattito. In molti parlarono apertamente di uno schiaffo o comunque di un gesto di forte tensione privata sfuggito alle telecamere. All’epoca l’Eliseo cercò subito di minimizzare la vicenda. In un primo momento ambienti vicini alla presidenza parlarono addirittura di immagini interpretate male, mentre successivamente venne diffusa una versione più distensiva. Secondo quanto dichiarato allora dallo staff presidenziale, si sarebbe trattato semplicemente di “un momento di complicità” e di scherzo tra marito e moglie prima dell’inizio della visita ufficiale. Anche Macron liquidò rapidamente il caso, spiegando che si trattava soltanto di una normale discussione di coppia.

La nuova versione raccontata nel libro

A riaprire il caso è ora Florian Tardif, giornalista di Paris Match che segue da anni il presidente francese e il suo entourage. Nel libro, frutto, secondo l’autore, di un lavoro costruito attraverso oltre settanta fonti vicine alla coppia presidenziale, viene data una ricostruzione completamente diversa rispetto alla linea ufficiale dell’Eliseo. Parlando alla radio RTL, Tardif ha dichiarato: “Quello che è successo è che Brigitte Macron ha visto un messaggio inviato da una persona molto conosciuta. Un’attrice iraniana”. La giornalista sostiene di aver verificato accuratamente le informazioni raccolte: “Tutto quello che c’è nel libro è basato su fatti”.

Chi è l’attrice al centro delle indiscrezioni

Nel volume viene fatto il nome di Golshifteh Farahani, attrice iraniana naturalizzata francese nota a livello internazionale per film come Paterson e A proposito di Elly. Secondo Tardif, tra Macron e l’attrice ci sarebbe stato per alcuni mesi un rapporto definito “platonico”, accompagnato però da messaggi che avrebbero provocato tensioni all’interno della coppia presidenziale. Tra le frasi che sarebbero state inviate dal presidente francese all’attrice ci sarebbe anche: “Ti trovo molto bella”. La giornalista sostiene che proprio quei messaggi avrebbero acceso una discussione particolarmente dura sull’aereo presidenziale, poco prima che si aprisse il portellone davanti ai fotografi.

“Pensavano che la lite fosse finita”

Secondo la ricostruzione del libro, la scena privata sarebbe diventata pubblica a causa di un malinteso all’interno dell’aereo. “Si pensava che la discussione fosse terminata. Non era così”, ha raccontato Tardif. L’autore definisce l’episodio una classica “scena di coppia”, aggiungendo che oggi l’Eliseo si sarebbe pentito della gestione comunicativa della vicenda. A suo dire, lo staff presidenziale avrebbe potuto mostrare semplicemente l’immagine di “una coppia reale, non perfetta”.

La smentita dell’entourage di Brigitte

Le indiscrezioni, però, sono state immediatamente contestate dall’entourage della first lady francese. Secondo quanto riferito al quotidiano Le Parisien, Brigitte Macron avrebbe negato categoricamente questa versione dei fatti, precisando di non controllare mai il telefono del marito. Lo staff presidenziale ha inoltre sottolineato che questo dettaglio sarebbe stato comunicato direttamente anche all’autore del libro durante le sue ricerche. Al momento l’Eliseo non ha comunque rilasciato ulteriori commenti ufficiali sulle nuove rivelazioni.

L’ironia di Trump e la polemica internazionale

Il famoso episodio dell’aereo è tornato al centro dell’attenzione anche alcuni mesi dopo, quando Donald Trump fece pubblicamente un commento ironico sul caso durante un discorso alla Casa Bianca. Trump scherzò dicendo che Macron “si stava ancora riprendendo dal colpo ricevuto alla mascella” e aggiunse che la moglie “lo tratta molto male”. Le battute provocarono forti polemiche in Francia, persino tra gli oppositori politici del presidente. Macron replicò definendo quelle parole “né eleganti né all’altezza”, mentre diversi esponenti politici francesi giudicarono inaccettabili gli attacchi personali alla first lady.

Una coppia sempre sotto i riflettori

La relazione tra Emmanuel e Brigitte Macron è da anni al centro dell’attenzione pubblica, anche per la differenza d’età di venticinque anni tra i due. I due si conobbero quando lui aveva appena 15 anni ed era studente in una scuola cattolica di Amiens dove Brigitte insegnava teatro. Lei all’epoca era sposata e aveva già tre figli.

Da allora la loro storia è diventata una delle più discusse della politica europea, tra curiosità mediatiche, polemiche e continui riflettori internazionali. E ora quel famoso gesto immortalato sull’aereo presidenziale torna ancora una volta ad alimentare il mistero attorno alla coppia più osservata di Francia.