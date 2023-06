Sfregio alla stella di Trump sulla Walk of Fame: il wc e i files top secret di Mar-a-Lago

Sfregio alla stella di Donald Trump sulla Hollywood Walk of Fame. È successo in queste ultime ore sulla celebre passeggiata su cui si trovano attualmente incastonate 2.730 stelle dedicate allo star sistem e ad altri personaggi famosi.

Sulla stella del 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America sono stati posizionati un water e diverse scatole con la dicitura "top secret", un chiaro riferimento a una delle accuse più pesanti mosse contro il tycoon: ossia quella di aver nascosto centinaia di documenti top secret nella sua residenza di Mar-a-Lago.

I capi d'accusa

Sono 37 i capi d'accusa presentati dal procuratore speciale Jack Smith contro Donald Trump, colpevole di aver trafugato numerosi documenti segreti e averli nascosti nella sua dimora di Mar-a-Lago, oltre che di aver ostacolato la giustizia e di aver fatto false dichiarazioni. Proprio questo mese si è tenuta un'udienza presso il tribunale di Miami, durata ben 47 minuti, al termine della quale non è però seguita alcuna limitazione dei suoi movimenti. Secondo il giudice, infatti, non c'è alcun rischio che Trump tenti la fuga.

Nel corso del colloquio, il tycoon si è difeso da ogni accusa, spiegando che a Mar-a-Lago l'Fbi non ha trovato nulla. Non solo, Trump ha attaccato il presidente Joe Biden per la vicenda dei documenti segreti. Nell'ex ufficio di Biden, così come nella sua casa nel Delaware, sono infatti stati trovati documenti top secret. " Eppure niente è successo al corrotto Joe ", ha dichiarato Trump, come riportato da Il Sole24 ore.

Lo sfregio

L'idea dello sfregio alla stella di Trump sulla Hollywood Walk of Fame sarebbe venuta a un artista di strada che si fa chiamare Plastic Jesus. Plastic Jesus ha voluto ricreare il bagno della residenza di Mar-a-Lago di Trump, con tanto di wc e vasca da bagno piena di scatoloni con documenti top secret. Il tutto è stato circondato con il classico nastro giallo utilizzato per delimitare le scene del crimine.

Le reazioni

La trovata di Plastic Jesus ha avuto grande successo, soprattutto fra i detrattori di Donald Trump. " Miglioramento significativo per la stella di Trump sulla Hollywood Walk of Fame. L'accuratezza storica è importante" , ha twittato il collaboratore politico Ron Filipkowski. " Okay, chi ha fatto questo alla stella di Trump sulla Hollywood Walk of Fame? ", ha invece chiesto il commentatore politico Jon Cooper, rigorosamente anti-trumpiano.