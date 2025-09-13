La vedova Kirk pubblica le immagini del marito nella bara: "Non avete idea di cosa avete scatenato"

Le immagini pubblicate sui social media da Erika Kirk sono forti e colpiscono in maniera dura e diretta, come un pugno secco inferto nello stomaco. La vedova di Charlie, l'attivista di destra esponente del movimento giovanile Maga ucciso mercoledì mentre parlava in un campus nello Utah, si è fatta riprendere seduta davanti alla bara del marito. Nel video e nelle foto su Instagram, come riporta la Bbc, la si vede mentre bacia la mano del consorte che giace nel feretro in giacca e cravatta. Un gesto significativo che rimarca i concetti espressi nel suo primo discorso pubblico tenuto nella serata di ieri.

La bara recuperata dal vicepresidente Usa Vance

Era stato il vicepresidente degli Stati Uniti James David Vance in prima persona, giovedì scorso, a volare a Salt Lake City, nello Utah, con l'aereo Air Force Two, per recuperare la bara di Kirk e trasportarla a Phoenix, in Arizona, dove vive la famiglia. La moglie dell'attivista ha ringraziato Vance, sua moglie Usha e il presidente Donald Trump per la loro amicizia con suo marito. "Tutti voi non dimenticherete mai mio marito. Me ne assicurerò io. Riposa tra le braccia del nostro Signore, bambino, mentre ti avvolge con le parole che so che il tuo cuore ha sempre cercato di sentire" , ha detto nel discorso sui social.

"Renderò Turning Point Usa la cosa più grande che questa nazione abbia mai visto"

Nelle sue prime dichiarazioni in un discorso pubblico citato dalla Cnn, subito dopo la morte del marito, Erika Kirk aveva affermato che il movimento costruito dal consorte non morirà. "Se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea. Non avete idea - ha tuonato - di cosa avete appena scatenato in tutto il Paese" . Poi si è rivolta simbolicamente al martito assassinato. "Charlie - ha continuato - ti prometto che non lascerò mai morire la tua eredità, tesoro. Ti prometto che renderò Turning Point Usa la cosa più grande che questa nazione abbia mai visto".

Il tour dell'organizzazione continuerà fino a dicembre

Turning Point Usa è l'organizzazione politica fondata da Charlie Kirk che si rivolge ai giovani conservatori nei campus universitari americani. Il tour programmato da Kirk, "The American Comeback Tour", continuerà dopo il suo omicidio, ha fatto sapere Erika. "Ci saranno ancora altri tour negli anni a venire ", ha spiegato. L'Americafest, la conferenza annuale di Turning Point Usa, si terrà comunque a Phoenix, in Arizona, a dicembre. "Sarà più grande che mai" , ha aggiunto.

"Il programma radiofonico e podcast di cui era così orgoglioso continuerà e in un mondo pieno di caos, dubbi e incertezza, la voce di mio marito rimarrà e risuonerà più forte e chiara che mai, e la sua saggezza perdurerà"

, ha concluso Erika.