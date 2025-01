Tra le ceneri dei roghi spunta la statuina di Marina: e a Los Angeles c'è chi grida al miracolo

La famiglia Halpin riunita in preghiera nel giardino della loro casa rasa al suolo dall'incendio. L'unico oggetto rimasto intatto la statua della Madonna di Guadalupe

Una statua della Vergine Maria è stata ritrovata intatta tra le macerie dell'enorme incendio che sta radendo al suolo la città di Los Angeles. A raccontare il fatto la famiglia Helpin proprietaria della statuetta che ritrae la madonna di Guadalupe. Il video che è diventato presto virale ha fatto gridare al miracolo in molti, in un momento particolare come quello che stanno vivendo gli abitanti della città completamente distrutta dal fuoco.

Le immagini

In effetti a guardare le immagine c'è veramente da rimanere sorpresi, soprattutto confrontando la distruzione intorno a questa piccola statua rimasta invece illesa, come se il fuoco non l'avesse neanche sfiorata. Ovviamente ci sono anche molti sono scettici rispetto a questo ritrovamento: " La statua potrebbe essere stata posizionata dopo ", si legge in alcuni commenti social, ma chi ha una profonda fede, vede in questo soltanto un segno divino.

La casa, o purtroppo i resti, sono diventati quasi un luogo di pellegrinaggio dove la gente del quartiere si riunisce per intonare canti o preghiere di gruppo affinché un intervento finire possa far concludere quella definita un'apocalisse e di sicuro il più vasto incendio che la città abbia mai vissuto.

Ad iniziare proprio dalla famiglia Halpin proprietaria della casa che hanno abbandonato non appena il pericolo si è fatto imminente. Ma non solo, anche semplici passanti attirati dall'insolito fenomeno si sono fermati per fare foto. " Appena ci siamo imbattuti in questa scena miracolosa ho detto fatemi una foto " ha scritto sulla sua pagina IG Hood Stocks, che si è fatto ritrarre vicino alla statua della madonna e che ha poi ha diffuso, come hanno fatto molti altri, sia le immagini che i video.

L'immagine tratta dalla pagina Instagram di hoodstocks che lo ritrae vicino alla statua della Madonna intatta, nonostante tutto il resto sia stato bruciato

Altre statue

Ma la Madonna di Guadalupe della famiglia Halpin non è l'unica rimasta intatta in mezzo a tanta devastazione. Sempre ad Altadena, che risulta essere una delle zone più colpite della città, in un altro giardino sono state rinvenute due statue; una raffigurante Gesù e l'altra la Vergina Maria anche queste miracolosamente intatte. Si trovavano all'interno di una casa i cui abitanti sono stati evacuati e la casa completamente distrutta.

Altre due statue ritrovare completamente illese nonostante il fuoco abbia distrutto tutte le case intorno

Ancora, vengono segnalate parecchie croci rinvenute in vari giardini anche queste senza

neanche un segno del passaggio di quella che è stata definita la "tempesta di fuoco perfetta". Tutti questi vengono visti come segnali di speranza in un momento in cui è la disperazione di tutti a prendere il sopravvento.