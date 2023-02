Una luce in cielo illumina la notte di Parigi: cos'è successo

Una "stella cadente" ha illuminato la notte di Parigi e del Nord-Ovest della Francia, per poi disintegrarsi nella Senna Marittima, vicino Rouen. Le immagini dell'oggetto extraterrestre che ha attraversato i cieli transalpini e del Sud dell'Inghilterra hanno fatto nella notte il giro del web.

Un "meteoroide" visibile in cielo

L'oggetto, Sar2667 secondo la classificazone astronomica, è stato chiaramente visibile anche sopra la capitale francese ed è stato tracciato con attenzione dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa), che ha indicato tra le 3.50 e le 4.03 l'orario dell'inizio della disintegrazione della "stella cadente" di un metro di diametro. Tecnicamente un "meteoroide", ovvero un oggetto extraterrestre nato dall'impatto tra asteroidi che si frantumano e rilasciano pezzi di roccia e ghiaccio dall'orbita irregolare. Sono i meteoroidi, al contatto con l'atmosfera terrestre, a dare vita alle cosiddette "meteore" frantumandosi e illuminandosi al contatto con l'atmosfera.

L'impatto è avvenuto a dieci anni quasi esatti dal celebre evento russo del 2013. Il 15 febbraio 2013 un meteorite di circa 15 metri di diametro e una massa di 10mila tonnellate si è frantumato sopra la città di Čeljabinsk. Il 16 ottobre successivo un residuo di 570 kg dell'oggetto è stato trovato nelle acque del vicino lago Čebarkul. Nulla di paragonabile in questo caso, ma il passaggio di Sar2667 sopra i cieli attentamente osservati della Francia non è passato indisturbato. E ha permesso di riprendere in tempo reale ciò che nell'atmosfera del pianeta succede migliaia di volte al giorno: l'impatto di un meteoroide con l'atmosfera.

L'avvistamento prima dell'impatto

L'evento è stato previsto in anticipo e questo è un importante precedente per la comunità scientifica. " Questa è solo la settima volta che un impatto è stato previsto prima che si verifichi ", ha detto l'Esa. " Un segno del rapido progresso delle capacità globali di rilevamento degli asteroidi ", ha aggiunto l'agenzia in un comunicato.

Un piccolo oggetto di un metro è stato un "pilota" perfetto per le tecnologie di rilevamento dei corpi extraterrestri che quotidianamente entrano nella nostra orbita. Lo studio attento e sistemico delle orbite dei meteoroidi è un proxy ottimale per studiare gli asteroidi, la cui orbita di lunghissimo periodo è ben conosciuta, ma di cui aumenta l'incertezza sull'effettiva rotta quando si avvicinano alla Terra. Poter prevedere, per corpi paragonabili anche solo al meteoroide del 2013, possibilità di impatto e traiettoria sarà importante per alzare la soglia d'allerta in caso di incontri tra la Terra e corpi meno innocui di Sar2667. E garantirci più sicurezza quando guarderemo col naso in su eventi tanto spettacolari in futuro.