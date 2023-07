La storia di Nelson, il gatto scomparso e ritrovato sotto la sua foto segnaletica

È una storia a lieto fine, di quelle che faranno tirare un sospiro di sollievo a tanti i proprietari di gatti, terrorizzati dall'idea di perderli e non ritrovarli più. Per fortuna quella di Nelson, un gatto che vive nel quartiere residenziale di Murcia, in Spagna, ora possono sorridere perché il rosso e furbo felino è tornato felicemente a casa con loro, anche se la storia non è finita qui e in poche ore ha fatto il giro dei social. Non tanto per il ritrovamento, quanto per il luogo dove si trovava il gatto: proprio sotto il cartello segnaletico che informava della sua scomparsa.

È stato immortalato così, mentre comodamente sdraiato sotto un albero guardava incredulo e incuriosito il volantino con la sua foto, che i proprietari avevano affisso in ogni angolo del quartiere, nella speranza che qualcuno potesse riportarlo a casa. Il gatto molto conosciuto nella zona, era scomparso ormai da alcuni giorni, scappato da casa per la naturale curiosità dei felini che i proprietari di gatti conoscono bene. Ad avvistarlo e ad immortalare il momento, una ragazza che stava passeggiando, che guardando il gatto e la foto segnaletica non poteva credere ai suoi occhi.

Il post è partito dall’utente Bamfom su Twitter che ha scritto: “ Vi dirò una cosa meravigliosa: oggi mia sorella ha trovato un gatto smarrito mentre guardava il cartello con la sua foto ”. Il post ha già ampiamente superato le 2,3 milioni di visualizzazioni, con 7 mila retweet e ben 82 mila “mi piace”. Lo stesso autore ha poi aggiunto: “ Voglio dire a chi dubita della veridicità della foto che la storia è reale e mia sorella ha chiamato la proprietaria che è già venuta a riprendere il suo gatto ”.

Perché i gatti tendono a scappare

Molto più che i cani, i gatti sono animali che tendono a scappare di casa. Non è infatti inusuale trovare cartelli con foto o scritte che denunciano la loro scomparsa. Questo perché sebbene siano animali stanziali, dall'atteggiamento pigro che dormono quasi tutto il giorno, hanno un istinto primordiale che li porta a desiderare di esplorare luoghi nuovi, soprattutto se sono stati adottati dopo una vita da randagi.

I motivi dell'allontanamento

Uno dei motivi che li spinge ad allontanarsi è sicuramente la riproduzione. Se percepisce l'odere di una gatta in calore, anche a grande distanza, non esiterà nemmeno un momento a raggiungerla. Questo tipo di allontanamento può durare giorni o addirittura settimane, finchè il nostro micio non avrà raggiunto lo scopo, oppure che il calore della femmina sia terminato. Ma non è detto comunque che a questo punto riesca a ritrovare la sua casa.

Altre motivazioni sono da attribuire ad alcune variazioni nella vita del gatto, che non ama particolarmente i cambiamenti. Si può trattare dell'arrivo di un altro animale in casa, o di un bambino o magari un estraneo che entra nel suo territorio. Questi cambiamenti destabilizzano il gatto e lo portano temporaneamente ad allontanarsi da casa o dal proprio ambiente, almeno fino a che la situazione, secondo i suoi parametri, non si stabilizzerà. In questi casi è probabile che si trovi vicino casa, ma il problema potrebbe essere qualcuno che lo "adotta" nuovamente, inconsapevole che il micio ha già una famiglia, o può essere investito da una macchina o farsi male.

Per questo sarebbe opportuno un collare satellitare che ci mostra tramite una app la posizione costante del gatto, oppure un semplice collare dove ci sono telefono e indirizzo dei proprietari. Questo deve essere assolutamente "antistrozzo", ovvero che si sganci dal collo del gatto in caso si appigli a qualcosa, evitando in questo modo di soffocarlo.

Un detective che può ritrovarli

Ultimamente sono aumentate le "agenzie" per ritrovare gli animali smarriti, si chiamano le Pet Detective e si incaricano di ritrovare sia gatti che cani scomparsi attraverso un metodo molto particolare. Se non c'è la possibilità di assumerli, visto che sono a pagamento, i volantini possono essere una buona alternativa. L'importante che si agisca subito senza far passare troppo tempo, che ci sia una foto del micio scomparso e una descrizione con qualche particolare distintivo.