Terremoto a Taiwan, due forti scosse: Almeno 4 morti, edifici crollati

Doppio terremoto nella notte a Taiwan. Due scosse, di magnitudo 7.4 e 6.5 si sono abbattute al largo dell'isola. Al momento si registrano almeno 4 morti e oltre una cinquantina di feriti. A riportarlo sono i vigili del fuoco della contea di Hualien, vicino all'epicentro del sisma. Secondo gli esperti si tratta del sisma più forte da almeno 25 anni.

Il terremoto, stando ai dati dell'US Geological Survey, è stato registrato nel sud-sud-ovest di Hualien a una profondità di 35 chilometri. Nel centro di Hualien un palazzo di cinque piani ha riportato gravi danni. L'edificio si è inclinato di 45 gradi e il primo piano è crollato. In tutta la contea di Hualien si contano almeno 26 edifici crollati e una ventina di persone intrappolate sotto le macerie. A Taipei le piastrelle sono cadute dagli edifici più vecchi e all’interno di alcuni complessi di uffici. Le scuole hanno subito dato il via all'evacuazione di studenti sfollati nei campi sportivi. La presidente Tsai Ing-wen ha creato subito un ufficio per il coordinamento della risposta emergenziale e le forze armate sono state inviate in tutte le aree del Paese maggiormente colpite.

La rete ferroviaria è stato sospesa in tutta l’isola, inclusa la circolazione della metropolitana di Taipei. Secondo Wu Chien-fu, capo dell'ufficio di monitoraggio dei terremoti di Taiwan, il sisma ha prodotto effetti fino a Kinmen, un'isola controllata da Taiwan al largo delle coste della Cina. Sempre nel corso della mattinata diverse scosse di assestamento sono state avvertite a Taipei.

Allarme nei Paesi vicini

Il sisma ha fatto scattare l'allarme anche nei nei Paesi vicini con un'allerta tsunami, poi rientrata, che ha coinvolto Cina e Giappone. Secondo la locale agenzia metrologica onde non più alte di 30 centimetri provocate dal terremoto hanno interessato la costa di Yonaguni e le isole Ishigaki e Miyako. I voli dell'aeroporto Naha di Okinawa sono stati sospesi dopo il forte sisma. I residenti della regione di cinese di Fujian hanno parlato di violenti scosse. Ai residenti della costa settentrionale delle Filippine è stato chiesto di evacuare per il rischio di tsunami, tuttavia, a tre ore dal terremoto nessuna onda anomala di grandi dimensioni ha raggiunto la zona.

Cina e Giappone offrono aiuto

Dopo il sisma è arrivata l'offerta di aiuto del Giappone.

Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida ha scritto su X di essere "profondamente addolorato la notizia del grande terremoto che ha colpito Taiwan orientale, causando danni estesi", e ha aggiunto che "il Giappone è pronto a fornire tutta l'assistenza necessaria a Taiwan, nostro vicino oltre il mare, in questo momento di difficoltà".