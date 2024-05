Lady Diana e la tragica maledizione del titolo nobiliare: le voci su Kate Middleton

Il titolo di Principessa di Galles porterebbe sfortuna a chi lo eredita. Di questo sono convinti alcuni seguaci della famiglia reale, che non possono fare a meno di notare come sia Kate Middleton che, a suo tempo, lady Diana, siano state colpite da tragiche sventure una volta ricoperta la carica nobiliare. Complice il fatto che ormai da molto tempo non si hanno più notizie dirette della moglie del futuro erede al trono - completamente sparita dai radar - il popolo dei social che segue la British Royal Family ha rispolverato una vecchia diceria: il titolo di Principessa di Galles recherebbe con sé una maledizione.

In sostanza, le donne andate in spose del futuro sovrano inglese sarebbero destinate a una serie di sciagure. Prima di Kate, che sta combattendo contro il cancro, c'è stata Diana, e la sua drammatica storia è nota a tutti. Ma non finirebbe qui. In otto secoli, infatti, sono state dieci le donne che hanno detenuto il titolo di Principessa di Galles, e se andiamo a leggere le loro vicende, si trovano tanti casi di malattia, perdite, dolori coniugali e morte. Camilla, attuale Regina consorte, è arrivata alla sua posizione senza essere prima Principessa di Galles, dunque, secondo questa controversa teoria, sarebbe "scampata" alla maledizione. Lo stesso non si può dire di Kate, a cui è stato concesso un titolo rimasto vacante dalla morte di Diana.

Esiste dunque una "maledizione della Principessa di Galles"? Secondo alcuni pare proprio di sì. Sono solo due anni che Kate Middleton ha ottenuto il titolo nobiliare, e dall'essere una donna molto energica, sportiva e in salute, si è trovata in poco tempo a dover fare i conti con una terribile malattia. Stando alle ultime notizie che arrivano, Kate starebbe così male a causa degli effetti della chemioterapia da essere ormai divenuta irriconoscibile. I sudditi non l'hanno più vista. Non è stata programmata alcuna sua partecipazione a eventi mondani o rappresentativi. C'è chi teme seriamente per la sua vita. Qualcuno si è addiruttura convinto che la Principessa sia già morta.

E prima di Kate e Diana, morta in un tragico incidente in Francia, ci sarebbero altri esempi di Principesse di Galles tristi e sfortunate. Sono in tutto dieci le donne che hanno ereditato il "titolo maledetto". In ordine: Giovanna di Kent, Anna Neville, Caterina d'Aragona, Carolina d'Ansbach, Augusta di Sassonia-Gotha-Altenburg, Carolina di Brunswick, Alessandra di Danimarca, Maria di Teck, Diana Spencer e Kate Middleton. Chi conosce un po' la storia della monarchia inglese, sa, ad esempio, quali drammi abbia dovuto sopportare Caterina d'Aragona, che perse prestissimo il primo marito, l'erede al trono Arturo Tudor, e venne successivamente ripudiata dal secondo marito, ed ex cognato, Re Enrico VIII, scontento di lei per non avere avuto un figlio maschio e deciso a sostituirla con Anna Bolena.

Fu sfortunata anche, morta di tubercolosi o, secondo alcune versioni, avvelenata dal suo stesso marito, Riccardo III.(1863-1901), fu invece segnata da una grave malattia che, secondo certe voci, le venne trasmessa dal marito Edoardo VII, di cui erano note le molte avventure extraconiugali.