“Non porterà la parrucca”. Nuove indiscrezioni su Kate

Solo poche ore fa ha fatto il giro del mondo l’indiscrezione sugli effetti collaterali della chemioterapia che starebbero sconvolgendo la vita di Kate, dalla nausea fino alla perdita di peso. Ora le fonti sostengono che la principessa non tornerà ai suoi doveri pubblici prima del 2025 e avrebbe preso una difficile decisione: non indossare la parrucca per celare la perdita dei capelli causata dal trattamento a cui si sta sottoponendo.

“L’agenda vuota”

“Molte persone coinvolte nella pianificazione [degli impegni] hanno bisogno di sapere cosa faranno i reali con largo anticipo. Mi è stato detto che l’agenda di Kate per quest’anno è vuota. Non c’è nulla di pianificato. Potrebbe non apparire in pubblico per il resto dell’anno” , ha rivelato una fonte al Daily Beast.

Da settimane ci chiediamo quando potremo rivedere Kate Middleton in pubblico. Sembra proprio l’attesa sarà ancora molto lunga. La principessa, infatti, non sarebbe in condizioni di presenziare agli eventi ufficiali a causa degli effetti avversi del trattamento chemioterapico che sta affrontando dopo la diagnosi di tumore. Le servirebbe tempo e tranquillità per combattere la malattia e uscire da questo periodo così terribile. Tutto ciò non significa che la malattia stia peggiorando, ma inevitabilmente il protrarsi dell’assenza di Kate potrebbe diventare terreno fertile per nuove fake news e teorie complottiste.

Ci sarebbe solo un modo per tentare di evitare una seconda ondata di pettegolezzi e ipotesi fantasiose, ha spiegato la fonte: “Non escluso un altro videomessaggio che aggiorni il Paese sulla sua salute. Si è rivelato già un sistema efficace per tenere a bada i cospirazionisti” . In ogni caso, secondo un amico dei principi di Galles, “la cosa fondamentale per [Kate] ora è evitare ogni tipo di stress o ansia e andare avanti cercando di stare meglio”. Tra pochi giorni i principi George, Charlotte e Louis termineranno l’anno scolastico e, secondo il confidente dei futuri sovrani, “[la famiglia] se ne andrà a Sandringham…”, il luogo ideale per trovare un po' di serenità.

Avevamo già intuito che Kate non avrebbe ripreso presto i suoi impegni. Lo scorso 21 maggio, infatti, un portavoce di Kensington Palace ha affermato: “Non è previsto che la principessa ritorni al lavoro finché non avrà il via libera del team medico”. Non solo: una persona molto vicina a Kate ha detto a Richard Eden del Daily Mail: “Potremmo non rivedere Catherine fino all’autunno e solo se si sarà pienamente ripresa”.

Niente parrucca

Kate si è chiusa nella sua riservatezza ma, ha puntualizzato ancora l’amico, non è certo sola. Può contare sulla royal family e sulla sua famiglia d’origine: “Il cerchio dei [confidenti leali] è piccolo. [La principessa] è circondata [dai genitori] Carole e Michael e naturalmente anche [la sorella] Pippa e [il fratello] James sono lì per lei. Sono una famiglia incredibilmente unita e Catherine si sente assolutamente tranquilla a poter contare su di loro. Sono stati lì per lei per anni e non l’hanno mai delusa”.

Ci sarebbe anche un’altra indiscrezione, una delle più dolorose, sulla difficile battaglia che Kate sta affrontando. Secondo El Nacional de Catalunya la principessa avrebbe scelto di non indossare la parrucca durante il trattamento chemioterapico.

Le sarebbe stato consigliato di farlo per mantenere l’immagine impeccabile a cui siamo abituati, ma Kate si sarebbe rifiutata, spiegando di voler intraprendere un percorso di accettazione di se stessa, attraversando con coraggio e speranza tutte le fasi che la cura contro il cancro prevede.