Trump, arriva la conferma del medico: "Eccellente stato di salute fisica e cognitiva"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo appena un giorno è arrivata la conferma ufficiale: “Il presidente Donald Trump dimostra un’eccellente salute cognitiva e fisica ed è pienamente idoneo a svolgere i doveri di comandante in capo e capo di Stato. Questa conclusione è stata raggiunta dal medico della Casa Bianca Sean Barbabella dopo il check-up annuale del leader di Washington, comprensivo di esami di laboratorio e fisici, oltre che di un test cognitivo

“Il presidente mostra una solida funzionalità cardiaca, polmonare, neurologica e fisica generale”, si legge in una nota, dove viene sottolineato che ha ottenuto un punteggio di 30 su 30 nel Moca (Montreal Cognitive Assessment). Gli esami dei vari apparati sono risultati normali, inclusi occhi, testa, orecchie, naso e gola. Sono state rilevate cicatrici sull'orecchio destro, derivanti dall'attentato dello scorso anno in Pennsylvania.

Il medico ha anche evidenziato lo stato di vita attivo di Trump, alto 190 centimetri e dal peso di circa 100 chilogrammi, e ha fornito alcuni dettagli specifici come la frequenza cardiaca a riposo (62 battiti al minuto) e la pressione sanguigna (128/74). È stato inoltre affermato che, la scorsa estate, il presidente si è sottoposto a una colonscopia, che ha rivelato una diverticolite, e a un intervento di cataratta, quest’ultimo in data non specificata.

Un vero peccato, dunque, per tutti coloro che durante la campagna elettorale hanno affermato che l’età avanzata di Trump lo rendesse un candidato inadatto a prendere le redini del Paese. Gli stessi, per altro, che avevano sostenuto la completa capacità di intendere e di volere dell’ex presidente Joe Biden, in evidente stato di degrado cognitivo, almeno fino al suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca in favore di Kamala Harris.

Proprio il tycoon ha chiamato in causa il suo ex sfidante quando aveva annunciato di essersi sottoposto a un test.

“Volevo essere un po’ diverso da Biden. Ho fatto un test cognitivo”, ha dichiarato ai giornalisti. “Non so cosa dirvi oltre al fatto che ho azzeccato tutte le risposte. Il test è qualcosa che”.