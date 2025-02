Usa, trasferiti i primi migranti a Guantanamo: prosegue il piano di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli Stati Uniti proseguono le operazioni di trasferimento dei migranti illegali promesse da Donald Trump in campagna elettorale. Nelle ultime ore è atterrato a Cuba il primo volo militare con a bordo alcuni membri della gang venezuelana Tren de Aragua che saranno dislocati nella base statunitense di Guantanamo. "Sono arrivati i primi voli a Guantanamo Bay da El Paso. C'erano dieci membri della gang transnazionale Tren de Aragua. Al momento sono ospitati in centri di detenzione vuoti ", ha spiegato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Il Pentagono, in una nota, ha riferito che si tratta di una misura temporanea presa da Washington " per garantire la detenzione sicura di questi individui fino a quando non potranno essere portati nel loro Paese di origine o in un'altra destinazione appropriata ". La struttura, che per decenni è stata utilizzata principalmente per detenere gli stranieri associati agli attacchi dell'11 settembre 2001, inizierà ad accogliere un crescente numero di migranti spostati dagli Usa.

Migranti trasferiti dagli Usa a Guantanamo

Il governo degli Stati Uniti si sta dunque muovendo rapidamente per concretizzare l'ordine di Trump: quello di trasformare le strutture della base navale di Guantanamo Bay in un centro di detenzione per accogliere i migranti irregolari presenti negli Usa. Il tycoon ha infatti puntato sul sito che ha la capacità di contenere fino a 30.000 persone. Il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, che è stato assegnato a Guantanamo Bay quando era in servizio attivo, l'ha definito un " luogo perfetto " per ospitare i migranti. " Dove metterete Tren De Aragua prima di rispedirli indietro? Che ne dite di una prigione di massima sicurezza a Guantanamo Bay, dove abbiamo lo spazio ", ha aggiunto l'alto funzionario Usa.

Negli ultimi giorni sono arrivate nella struttura altre truppe statunitensi per aiutare con i preparativi di allestimento. Sono ancora detenute a Guantanamo 15 persone dopo che il sito era stato riaperto per ospitare i combattenti stranieri coinvolti in terrorismo. I migranti in arrivo saranno ora trattenuti in una sezione diversa della base in cui operano circa 300 militari americani dispiegati in sostegno delle " operazioni per la detenzione degli stranieri illegali ".

Il primo trasferimento

In ogni caso, un aereo con a bordo 10 migranti detenuti è partito dalla base militare di Fort Bliss, vicino al confine con il Texas, con destinazione Cuba. Due funzionari hanno affermato che i migranti trasportati nel velivolo erano classificati come detenuti " ad alto rischio " e che sarebbero stati tenuti in celle all'interno della base. Una delle fonti, a condizione di anonimato, ha spiegato ai media Usa che il gruppo comprendeva uomini venezuelani affiliati a Tren De Aragua, una gang originaria delle prigioni del Venezuela.

Un altro funzionario ha riferito a Cbs News che coloro che saranno inviati qui saranno presumibilmente immigrati clandestini arrestati dall'US Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia al centro della promessa del presidente di supervisionare il più grande sforzo di deportazione nella storia americana.

L'agenzia ha intensificato le operazioni di immigrazione in tutto il Paese, con una media compresa tra gli 800 e i 1.000 arresti giornalieri nell'ultima settimana, in aumento rispetto alla media di 312 dell'ultimo sotto la precedente amministrazione Biden.