Bocciato lo studente che accoltellò la prof: ma i genitori fanno ricorso

Lo studente 16enne del liceo scientifico "Alessandrini" di Abbiategrasso che, il 29 maggio scorso, aggredì con un coltello la professoressa di storia è stato bocciato ed espulso dalla scuola. La decisione è stata presa all'unimità del consiglio d'istituto che ha deciso di non scrutinare l'alunno. Ciò significa che il ragazzo non accederà alla classe successiva ma dovrà ripetere l'anno. Secondo quanto riporta il Corriere.it, i genitori faranno ricorso contro il provvedimento. " Il suo profitto era buono, aveva solo un'insufficienza ", spiega l'avvocato Stefano Rubio che assiste la famiglia del giovane.

L'espulsione

Il regolamento della scuola, come aveva anticipato nei giorni successivi all'aggressione il preside Michele Raffaeli, prevede l'allontanamento degli studenti dall'istituto (l'espulsione ndr) a seguito di reati perseguibili per legge. Nel caso dello studente 16enne, che ora si trova recluso nel carcere Beccaria in attesa di conclusione delle indagini, appare inevitabile l'applicazione della direttiva. Il giovane ferì con un coltello la professoressa Elisabettà Condò, insegnante di storia, durante l'ora di lezione. I fendenti furono sei, uno dei quali ha provocato una microfrattura alla testa.

La bocciatura

Diversa è la questione relativa alla bocciatura. Nei giorni scorsi, il consiglio d'istituto si è riunito in seduta straordinaria e ha votato per l'esclusione dello studente dallo scrutinio. In sintesi: il 16enne non sarà valutato per il rendimento scolastico e quindi non passerà all'anno successivo. Il provvedimento è stata notificato ai genitori del ragazzo che hanno deciso di fare ricorso.

Il ricorso: "Aveva solo un'insufficienza"