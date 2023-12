"Altro schiaffo a Beppe Sala". No del Tar al Comune di Milano su San Siro

Il Comune di Milano perde davanti al Tar sulla questione dello stadio di San Siro. Il tribunale amministrativo della Lombardia ha infatti respinto il ricorso cautelare presentato da Palazzo Marino contro i pareri della sovrintendenza e della commissione regionale per il patrimonio, secondo i quali invece il secondo anello dello stadio è meritevole di tutela culturale. Per la giunta guidata da Beppe Sala si tratta quindi di una sconfitta, seppur ancora parziale, in quanto - nel merito - la vicenda verrà discussa dai giudici amministrativi il 29 gennaio 2024.

San Siro sempre più lontano dall'abbattimento

Secondo il Comune, i convincimenti che sostanzialmente preannunciano un vincolo nel 2025, ovvero allo scoccare dei 70 anni dalla realizzazione del secondo anello, limiterebbero fortemente la possibilità di interventi edilizi sull'impianto sportivo (in poche parole, ne impediscono l'abbattimento), con ricadute economiche dovute alla necessità di conservare il bene. La paura di Palazzo Marino è che lo stadio Meazza possa diventare " un involucro vuoto ", visto che sia Milan sia Inter hanno ormai notoriamente manifestato l'interesse a costruire i loro rispettivi stadi rispettivamente a San Donato Milanese e a Rozzano, dicendosi sempre convintamente contrari alla possibilità di ristrutturare il medesimo stadio. I pareri della sovrintendenza e della commissione regionale per il patrimonio risalgono alla fine dello scorso luglio ed erano stati chiesti proprio dal Comune di Milano con l'obiettivo di fornire ai due club un orizzonte il più possibile certo sulla possibilità che San Siro potesse essere abbattuto per realizzare un nuovo stadio accanto.

Esultano le opposizioni a Sala