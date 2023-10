Apre a Milano il nuovo polo della Swiss School of Management

Giovedì 12 ottobre, alle 17:15, si terrà presso lo Swiss Corner, in via Palestro 2, a Milano, un evento organizzato dalla Swiss School of Management, importante istituzione accademica impegnata a promuovere la cultura aziendale ed economica con i suoi campus nel mondo, per annunciare l'apertura di un nuovo polo nella città meneghina. Il campus milanese è il terzo in Italia dopo Roma e Brescia.

La scuola e l'offerta

La Swiss School of Management è una business school di eccellenza, fondata nel 1982 e ha una sede centrale a Bellinzona (Svizzera) e diversi campus in altri Paesi del mondo come Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Myanmar, Vietnam, Nepal, Corea del Sud, Malesia, Singapore, Egitto, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Italia. L’offerta della business school è erogata interamente in inglese, elemento essenziale per formare dei manager e degli imprenditori capaci di competere sui mercati internazionali. L’offerta formativa della Swiss School of Management si compone di quattro percorsi di laurea triennale, cinque programmi master, quattro programmi di leadership, un master in criminologia, un master in luxury management. Ogni anno, gli studenti hanno la possibilità di svolgere stage in aziende rinomate a livello globale e di prendere parte a webinar con professionisti impegnati a diversi livelli nel management internazionale. La Swiss School of Management pone al centro della formazione lo studente con le sue peculiarità e il suo talento e, di conseguenza, è necessario costruire dei percorsi personalizzati e affiancare ad ogni studente un tutor che lo segua per tutto il ciclo di studi e lo aiuti a trovare l’ispirazione per il suo futuro. A rendere completamente innovativo il metodo proposto da SSM è il progetto "Ulisse", un approccio unico nel suo genere che permette agli iscritti di frequentare più sedi del network: a tutti gli studenti, infatti, è data la possibilità di seguire i corsi, cambiando tra le sedi di tutto il mondo ogni tre mesi, senza costi aggiuntivi. I programmi sono sincronizzati, per cui uno studente, dopo un trimestre a Roma, può tranquillamente seguire quello successivo a Dubai, al Cairo o a Singapore e potenziare il proprio percorso di studi per, magari, proiettarsi già verso una meta di lavoro.

Per quanto riguarda i ranking internazionali, la Swiss School of Management gode di ottime posizioni e, nel 2021, risultava quarta nel mondo.

La Swiss School of Management in Lombardia

La sede di Brescia è stata inaugurata nel 2021 e ha come finalità la messa a disposizione delle best practices di apprendimento e dei metodi formativi caratterizzanti il panorama accademico mondiale per offrire un'esperienza internazionale, rimanendo in Italia.

Il polo di Brescia si affida a due strutture, una situata in via Orzinuovi e l’altra in via dei Musei, nel cuore della città. A fare da cornice, un meraviglioso sito archeologico, il più importante dell'Italia settentrionale, dove si possono ammirare i resti della civiltà romana e della sua magnificenza, rendendo il campus un luogo magico e unico in cui studiare e seguire le lezioni.

A capo della sede di Brescia e di quella futura a Milano, ci sarà Lisa Marchese, nuova rettrice dei due centri e una degli avvocati più in vista degli Stati Uniti e presente tra le “Top 50 Washington Women Super Lawyers” E I “Top 100 Super Lawyers”. Stefano Anzuinelli sarà invece il direttore generale che porta con sé un grande bagaglio esperienziale nel mondo della formazione anche come Direttore dei Licei paritari Isaac Newton. Anzuinelli ha dichiarato: “Abbiamo fondato una scuola internazionale, sempre cercando di stimolare nei giovani curiosità e ricerca dei propri talenti, consci che nel nostro lavoro il rapporto umano deve sempre avere la preminenza” .

I riconoscimenti e il network

La Swiss School of Management ha ricevuto il marchio “Eduqua”, sinonimo di qualità per le istituzioni di formazione continua, erogato da enti pubblici svizzeri. Inoltre, la prestigiosa istituzione universitaria è certificata IACBE, principale agenzia di accreditamento professionale basata sui risultati per l'educazione aziendale e manageriale nei college e nelle università il cui scopo principale è l'eccellenza nell'insegnamento e nell'apprendimento.

La business school ha costruito un network di 22 sedi, consentendo a tutti gli studenti di fare dei periodi di studio all’estero già dal primo anno e di confrontarsi con professori provenienti da ogni angolo del pianeta al fine di avere una maggiore consapevolezza per ciò che si intende per management internazionale mediante l'acquisizione di capacità di problem solving, self management, lavoro di squadra e competenze digitali.