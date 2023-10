Cioccolato e pasticceria, eventi del gusto a Host

Il viaggio tra gli stand di Host 2023, che questo martedì apre le porte in Fiera Milano a Rho all’ultima giornata della manifestazione leader dell’ospitalità professionale, della ristorazione, del fuori casa e del retail, non è solamente scoperta di nuove macchine e soluzioni innovative, tecnologia e design legato all’accoglienza e prova di nuovi prodotti ma è anche il “regno” degli eventi - davvero tanti - che animano questa fiera unica e imperdibile per professionisti e buyer italiani e stranieri.Tutti giorni sono stati grandi elementi di richiamo e interesse e anche questo martedì cattureranno l’attenzione. Vediamo alcuni dei principali da seguire.

Il viaggio nel cioccolato con Davide Comaschi (dalle ore 10.30 Pad. 6 H34 H42 L33 L41) arriva all’ultima tappa: ChocolateCulture@Host2023 è l’evento B2B che per la prima volta promuove e celebra la cultura di uno degli alimenti più amati al mondo anche come opportunità di crescita del business. Anche questa giornata sarà alla guida del Maestro Comaschi, che concluderà i suoi appuntamenti con il closing party (ore 18.00). Obiettivo: valorizzare i maestri artigiani italiani e far conoscere questo frutto prezioso che da secoli manda in estasi i palati attraverso masterclass dedicate alla pasticceria, alla gelateria, alla ristorazione e alla caffetteria ma anche appuntamenti di approfondimento su temi importanti come la formazione, il business, la tecnologia e l’innovazione.

Questo anche per sottolineare il ruolo di Milano, far diventare la città Capitale del cioccolato con la sua capacità di creare esperienze come l’evento ChocoLOVE, la cui seconda edizione si terrà dall' 8 al 14 febbraio 2024, in occasione di San Valentino, organizzato da Chocolate Culture e Confcommercio, che porta in città il meglio della produzione artistica del cioccolato applicato a tutti i settori dalla pasticceria, della ristorazione e della gelateria, per attirare il turismo di prossimità e far scoprire la creatività delle imprese artigiane.

L’ultimo giorno è dedicato in particolare alla formazione dei giovani con una lectio magistralis condotta da Davide Comaschi, Roberto Beria e Matteo Berti per due classi del Politecnico del Commercio e del Turismo Capac di Milano e 50 studenti di Alma. Il tema è Il cioccolato è una ricchezza e oggi più che mai è necessario studiarne le qualità per poter capire le molteplici applicazioni nell’ambito della pasticceria.

Ancora ospiti prestigiosi ospiti sul palcoscenico di Pasticceria di lusso nel mondo by Iginio Massari (dalle ore 10.30, Pad. 6 E04 E12 G03 G11) dove si sono alternati oltre trenta ospiti internazionali e italiani: pasticceri, esperti di cioccolateria e gelateria, ma anche manager, professionisti delle risorse umane e del marketing. In scena: Filippo Valsecchi (ore 10.30), Gino Fabbri (ore 11.30), Pasquale Marigliano (ore 12.30).

Cofee Addition invece dà appuntamento dalle ore 10 con Latte Art e alle ore 11 con Le Meraviglie del tè con il suo format itinerante che propone un mix di master attraverso i vari stand che aderiscono all’iniziativa.

In collaborazione con Aicaf e Altoga, saranno proposte le novità legate al mondo del caffè (dalle ore 10, Stand ALTOGA, Pad. 22 V57 Z58) con la seconda edizione del Moka Challenge: competizione premierà chi riuscirà ad estrarre al meglio il caffè attraverso il metodo “Moka”.

Premiazione dei vincitori del campionato del Mondo di Cake design (ore 17.30, Pad. 10 H60 H80 L59 L79 H84), dedicato alle Torte Monumentali, in collaborazione con Fipgc. La premiazione della torta creata in onore dei dieci anni di attività della federazione e della squadra campione del mondo sarà seguita dai discorsi e saluti finali del presidente Matteo Cutolo.