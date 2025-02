In coma per meningite, era stata in Egitto

Ascolta ora 00:00 00:00

Venerdì notte è stata ricoverata all'ospedale Sacco una donna di 55 anni con sintomi riconducibili a malattia invasiva da meningococco, sospetto sierogruppo W in fase di accertamento, e shock settico. La donna era rientrata da un viaggio in Egitto, aveva i sintomi da una quindicina di giorni, probabilmente sottovalutati perché simili a quelli dell'influenza: nausea, vomito, febbre, cefalea. Quando i sintomi si sono aggravati la donna si è presentata al Sacco. «Parliamo di questo caso - ha spiegato Andrea Gori, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'ospedale - perché è importante ricordare a tutti i cittadini che viaggiano all'estero di rivolgersi a un Centro vaccinazioni internazionali per avere un counseling e valutare in base alle caratteristiche del viaggio tutte le vaccinazioni necessarie». Ats città di Milano ha fatto l'inchiesta epidemiologica e avvisato il ministero della Salute per i necessari adempimenti anche rispetto al viaggio e al Paese di presunta origine dell'infezione. I contatti della paziente sono stati sottoposti a profilassi secondo i protocolli ministeriali.

L'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione aveva segnalato a maggio la presenza di focolai di meningococco W in Arabia Saudita, ma nulla esclude che con la mobilità internazionale ci possano essere ulteriori zone a rischio.