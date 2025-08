Contromano sulla A1 a bordo di un'Apecar, neopatentato fermato dalla stradale

Ha imboccato contromano l'autostrada A1, scatenando il panico tra gli automobilisti che procedevano nel corretto senso di marcia i quali, per fortuna, sono tutti riusciti a evitare una collisione potenzialmente tragica: per fortuna la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze grazie al pronto intervento della polizia stradale e il responsabile, un 18enne neopatentato a bordo di un'Apecar, è stato fermato in tempo e sanzionato.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella giornata dello scorso sabato 2 agosto: a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati alcuni automobilisti che procedevano lungo l'autostrada A1 nelle vicinanze del casello di Modena Sud. Ed è proprio da Modena Sud che il ragazzo si è immesso sull'Autostrada del Sole, dopo aver percorso contromano la corsia di accelerazione. Per fortuna la visibilità era discreta e gli altri conducenti, pur essendoselo visto spuntare improvvisamente davanti, sono riusciti a scansarlo ed a evitare così che potesse verificarsi un incidente dalle conseguenze potenzialmente molto gravi per lo stesso 18enne, essendo l'Apecar decisamente poco robusta.

Il ricordo dei recenti tragici sinistri stradali avvenuti proprio a causa di vetture contromano ha di certo contribuito ad acuire il timore degli automobilisti, che hanno contattato il 112 per segnalare il pericolo. Una pattuglia della polizia stradale della Sottosezione di Modena Nord è partita subito alla ricerca del responsabile, individuato fortunatamente in modo molto rapido.

Gli agenti hanno fermato il responsabile, impedendo che potesse verificarsi il peggio in un tratto stradale particolarmente trafficato soprattutto in un sabato di esodo vacanziero. Il 18enne è stato scortato verso il casello di Modena Sud e quindi condotto in centrale per essere identificato e sottoposto ad accertamenti medici.

Pur negativo all'etilometro, il responsabile, neopatentato, è stato denunciato per guida contromano in autostrada, sanzione che prevede il pagamento di una multa fino a 8mila euro, la revoca della patente e ildel veicolo fino a tre mesi, già disposto dalle autorità.